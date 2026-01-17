Gijón, ante una noche grande de conciertos: Taburete, Café Quijano y Carlos Núñez llenan de música la ciudad

Noche grande de conciertos en Gijón. De esas que suelen dejar grandes recuerdos entre los amantes de la música. Los reconocidos grupos Taburete y Café Quijano, así como el gaitero Carlos Núñez, ofrecerán este sábado sus espectáculos en el Gijón Arena, la Laboral y el teatro Jovellanos, respectivamente.

El concierto que arrancará más temprano tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el teatro de la Laboral. Los hermanos Manuel, Óscar y Raúl Quijano ofrecerán su espectáculo "Miami 1990", con el que realizan un paseo por los recuerdos que marcaron el punto de partida de la aventura de Café Quijano en la música.

La Banda de Gaitas "Villa de Xixón", formación invitada

Para este recital del grupo de rock latino nacido en León, tan solo quedan disponibles entradas de visibilidad reducida en zona de palcos y anfiteatros, las cuales llevan aplicado un 40% de descuento.

Media hora más tarde, el gaitero Carlos Núñez protagonizará el concierto por el 30.º aniversario de "A Irmandade das Estrelas", el disco que revolucionó la música celta. En este concierto, Núñez llevará a cabo un repaso por tres décadas de viajes y aventuras que han estado repletas de música, magia y emoción.

Todavía hay entradas disponibles para Taburete

En este concierto, la Banda de Gaitas "Villa de Xixón" participará como formación invitada. El repertorio girará en torno a los temas más representativos de "A Irmandade das Estrelas".

El concierto que dará comienzo más tarde será el de Taburete. El grupo madrileño que lideran Willy Bárcenas y el guitarrista Antón Carreño ofrecerá en la plaza de toros de El Bibio un concierto enmarcado en su gira "El perro que fuma", con la que han regresado a los escenarios más de un año después.

Para el espectáculo que dará Taburete en apenas unas horas todavía quedan entradas disponibles. En esta cita presentarán las canciones de su nuevo disco, en el que destacan "Vino y cemento" y "Cuando los hombres lloran". Además, el grupo repasará algunos de sus anteriores grandes éxitos, como "Sirenas", "Amos del Piano Bar" o "5 sentidos".