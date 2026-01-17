Luto en Gijón: fallece "Donvi", histórico párroco de Granda durante dos décadas

Luto en la comunidad cristiana gijonesa y en las parroquias de la zona rural. El sacerdote D. José Vicente Álvarez Gutiérrez, conocido cariñosamente por todos los feligreses como "Donvi", ha fallecido este sábado. El religioso era natural de El Condado (Laviana). Se ordenó como sacerdote en 1968 y desarrolló una extensa labor pastoral en distintas parroquias de Asturias, especialmente en Gijón donde, entre otras cosas, llevaba siendo párroco de Granda desde hace 20 años. En el concejo, llevaba otras tantas parroquias.

De mucho sentido del humor, aficionado a la comida italiana, el religioso destacaba por su cercanía con todo el mundo. También era llamativo su forma de desplazarse ya que, pese a su edad, era habitual verle usar la bicicleta para moverse por Gijón. Viajaba a Roma, al Vaticano, con relativa frecuencia.

Una trayectoria muy dilatada

A lo largo de su trayectoria, desempeñó diversos destinos en la diócesis, entre ellos en Vegadeo (San Martín de Taramundi, San Pedro de Bres y San Julián de Ouria), Avilés (Santo Tomás), Aller (San Román de Casomera, San Lorenzo del Río y San Juan de Llamas) y Oviedo (San Julián, además de teniente arcipreste de Oviedo-Nordeste). También fue párroco de la Natividad de Nuestra Señora de Guillén-Lafuerza (1989-2000) y miembro elegido del Consejo Presbiteral (2000).

En Gijón, fue párroco de Juan XXIII de Viesques (2001-2005), vicario parroquial de San Julián de Somió (2005-2012) y, desde 2006, párroco de Santo Tomás de Granda. En 2010 asumió también la parroquia de San Julián de Roces. Más recientemente fue administrador parroquial de San Julián de Lavandera (2022-2026) y párroco de San Vicente de Caldones (2023-2026).

Los actos funerarios se celebrarán el lunes 19 de enero. A las 10.00 horas tendrá lugar la eucaristía por su eterno descanso en la Casa Sacerdotal de Oviedo. Posteriormente, a las 12.30 horas, se oficiará el funeral en la parroquia de San Lorenzo de Gijón, presidido por el vicario general de la diócesis, D. Adolfo Mariño.