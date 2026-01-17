Lo mejor del Cantábrico se sirve en Ataulfo
El establecimiento sobresale por cuidar al máximo su producto fresco
A.A.
Casa Ataulfo es una de las sidrerías más reconocidas de Gijón, un destino imprescindible para quienes buscan saborear los platos de la auténtica cocina marinera, la misma que mima el producto el máximo. Su carta se basa en lo mejor del Cantábrico y ofrece especialidades como el arroz con bugre, la paella de marisco o la caldereta, además de una selección de pescados frescos como el virrey, la lubina o el pixín que nunca dejan a nadie indiferente.
Con independencia del momento, visitar la reconocida casa de comidas se convierte en una obligación... si no lo era ya antes. La calidad del producto marca la diferencia. Percebes, langostas, almejas, navajas... Junto a ellos, destacan otros clásicos como el salpicón de bogavante y centollo, los calamares o el pulpín del Pedreru. Insuperables.
La sidra, como no podía ser de otra forma, es protagonista especial. En Casa Ataulfo se escancia sidra JR de etiqueta verde, del Llagar JR de Gijón. También, Sed de PKDO DOP. Ambas son perfectas para acompañar cada plato. Visitar Casa Ataulfo significa no solo llevarse a la boca los sabores más destacados del Cantábrico y beber buena sidra, sino repetir. Y no solo una vez.
