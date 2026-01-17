Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Lo mejor del Cantábrico se sirve en Ataulfo

El establecimiento sobresale por cuidar al máximo su producto fresco

Almejas en Ataulfo

Almejas en Ataulfo

A.A.

Casa Ataulfo es una de las sidrerías más reconocidas de Gijón, un destino imprescindible para quienes buscan saborear los platos de la auténtica cocina marinera, la misma que mima el producto el máximo. Su carta se basa en lo mejor del Cantábrico y ofrece especialidades como el arroz con bugre, la paella de marisco o la caldereta, además de una selección de pescados frescos como el virrey, la lubina o el pixín que nunca dejan a nadie indiferente.

Con independencia del momento, visitar la reconocida casa de comidas se convierte en una obligación... si no lo era ya antes. La calidad del producto marca la diferencia. Percebes, langostas, almejas, navajas... Junto a ellos, destacan otros clásicos como el salpicón de bogavante y centollo, los calamares o el pulpín del Pedreru. Insuperables.

Percebes en Ataulfo

Percebes en Ataulfo / Cedida a LNE

La sidra, como no podía ser de otra forma, es protagonista especial. En Casa Ataulfo se escancia sidra JR de etiqueta verde, del Llagar JR de Gijón. También, Sed de PKDO DOP. Ambas son perfectas para acompañar cada plato. Visitar Casa Ataulfo significa no solo llevarse a la boca los sabores más destacados del Cantábrico y beber buena sidra, sino repetir. Y no solo una vez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
  3. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  4. Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
  5. El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
  6. El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño
  7. Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
  8. Gijón se prepara para el concierto solidario por Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas

Presentación de "XLI. Revista cultural para galeotes"

Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa: "La figura de Igor Medio genera un amplio consenso"

El PSOE exige que Bravo "dé la cara" por las cámaras de la zona rural

Lo mejor del Cantábrico se sirve en Ataulfo

Lo mejor del Cantábrico se sirve en Ataulfo

Revival de la dimensión religiosa

El golfo

Tertulia sobre la exposición "Circum" en el Museo Evaristo Valle de Gijón

Tertulia sobre la exposición "Circum" en el Museo Evaristo Valle de Gijón

Los belenistas de Gijón ponen el broche de oro a una Navidad "exitosa" con la entrega de premios: estos son todos los galardonados

Los belenistas de Gijón ponen el broche de oro a una Navidad "exitosa" con la entrega de premios: estos son todos los galardonados
Tracking Pixel Contents