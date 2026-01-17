El nuevo registro para ediles y directivos del Ayuntamiento de Gijón: así deben informar sobre todos sus bienes y vías de ingresos

Camino del debate político en la comisión de reglamentos van los nuevos modelos que la Secretaría General ha diseñado para que concejales y altos cargos municipales informen sobre sus bienes, las causas de posible incompatibilidad con su cargo y los datos de actividades que realicen y les "proporcione o pueda proporcionar" ingresos económicos. Este tipo de declaraciones, que luego se publicitan en la web municipal, se hacen en el Ayuntamiento de Gijón desde 2008 pero ahora se modifican para adecuarlos a legislaciones posteriores, "aclarar y unificar" criterios y hacerlos más detallados.

Ya hay un primer desencuentro por todo esto asunto. En la propuesta se plantea la exigencia de esos modelos a partir del mandato 2027-2031. Partidos de la oposición han mostrado su rechazo a esa demora y piden que sean efectivos desde el mismo momento de su aprobación en el Pleno.

Los nuevos modelos entran mucho más al detalle de la información exigida hasta el momento. Así, al hablar de actividades que pueden proporcionar ingresos a los ediles del pleno municipal o directivos del Ayuntamiento se les pide información por aquellas de carácter privado, ya sea por cuenta propia o ajena, pero también tienen que indicar si reciben dinero por cargos institucionales o de representación que tengan en entidades públicas.

Y ahora se especifica claramente, y para ello se habilita un apartado propio, que deben incluirse las retribuciones por actividades de carácter político. En todos esos casos, en esa declaración solo hay que indicar si se cobra o no. No es necesario, eso sí, especificar cuanto dinero se cobra. Esa información aparecería en las copias de las declaraciones del IRPF y de impuestos de patrimonio o sociedades que también deben presentarse, aunque no se publican.

Sobre ese asunto se generó hace meses una bronca al denunciar el PSOE que la Alcaldesa ocultaba sus retribuciones como presidenta de Foro. Retribuciones que, se defendió desde Foro, iban en la declaración de la renta y por tanto estaban en la Secretaría General.

En lo que tiene que ver con la declaración de bienes la petición de información se divide en cinco bloques: inmuebles urbanos, rústicos, bienes de valor histórico o artístico, bienes muebles de "considerable valor económico" referidos a cualquiera que exceda los 12.000 euros y pensado sobre todo para los vehículos, y los valores mobiliarios, acciones y participaciones. De todos los bienes hay que indicar el valor aproximado.

Una de las últimas novedades que se produjo en este tema tuvo lugar a finales de enero del 2024. Fue por esas fechas cuando, entre los miles de documentos que se podían consultar en la web municipal, se hicieron públicos las condiciones de contratación de los nuevos miembros de la estructura directiva municipal y sus declaraciones de bienes y actividades. Entre esos datos se pudo comprobar que no había ninguna singularidad llamativa en los bienes de los directivos municipales. Una vivienda con su correspondiente hipoteca y algunas cuentas corrientes en los bancos, pero poco más. Algunos, en ese momento, no tenían tampoco coche propio.