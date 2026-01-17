El PP acusa al gobierno de Asturias de "abandono" del sector pesquero, ante la "presión" sobre el mismo en España

El PP de Asturias se ha hecho eco del malestar que existe entre los pescadores artesanales de bajura en Asturias, al igual que entre los del resto de España, por la obligación que se les ha impuesto desde el 10 de enero de tener que avisar de cuáles han sido sus capturas, con dos horas y media de antelación a descargarlas en las lonjas para su subasta. Se trata de embarcaciones que faenan a distancias de la costa que requieren mucho menor tiempo para su traslado desde los caladeros hasta las rulas.

Luis Venta Cueli, en el Puerto Deportivo de Gijón / Lne

"El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está ejerciendo presión sobre el sector pesquero asturiano, mientras el Gobierno de Asturias, una vez más, guarda silencio y abandona a los pescadores", señaló este sábado el diputado autonómico del PP y portavoz de Medio Rural del partido, Luis Venta Cueli.

Las cofradías de casi toda España (algunas como las del País Vasco no participaron al no estar integradas en la federación estatal) ya han mantenido reuniones entre sí ante esta situación y han decidido, como medida de presión, el amarre desde el próximo lunes de las flotas y el cierre de las lonjas que dependen de ellos (en Asturias, todas salvo las de Gijón y Avilés). Luis Venta criticó la actitud del Gobierno de Adrián Barbón con los pescadores asturianos, quienes, "tras el anuncio del amarre de la flota y el cierre de las lonjas en Asturias desde el lunes, siguen sin recibir solución alguna a un problema generado por el Ministerio".

"Nadie ha dicho nada"

Venta califica de "atropello" al sector pesquero en Asturias de la normativa de control de pesca, por la obligación del preaviso de dos horas y media. Afirma que salvo el asturiano, "todos los gobiernos autonómicos afectados por la medida han realizado alegaciones a esta nueva regulación del Ministerio, apoyando y defendiendo al sector pesquero. Una vez más, el Gobierno de Barbón brilla por su ausencia: ni alegaciones, ni defensa, ni apoyo al sector pesquero".

El diputado autonómico calificó de "pasividad y abandono" la actitud del gobierno asturiano hacia el sector. "Nadie ha dicho nada" ante una norma del Diario Eléctrico de Abordo que "pone en riesgo" al sector, obligando a declarar todas las especies capturadas con mucha antelación a su descarga y geolocalizar las embarcaciones de 12 a 15 metros de eslora, anteriormente exentas del aviso con tanta antelación.

Para el parlamentario popular la nueva norma para control de la pesca pone en riesgo la viabilidad de la mayoría de la flota asturiana y amenaza con perjudicar seriamente su funcionamiento. "Esto supondrá que la mayor parte de la flota asturiana se verá afectada, con trabas burocráticas absurdas que no mejoran el control de la actividad pesquera, pero sí generan pérdidas de tiempo, aumentan los costes e incrementan el riesgo real de sanciones injustas", concluyó Venta.