Presentación de "XLI. Revista cultural para galeotes"
La Antigua Escuela de Comercio de Gijón acogió en la tarde de ayer el acto de presentación de la revista cultural "XLI. Revista cultural para galeotes", que impulsa la editorial "Rema y Vive". El acto incluyó un coloquio y música en directo. El número que se presenta de esta publicación digital incluye en sus páginas entrevistas a Santiago Alaiz, Gudelia García, Luis Fernández de Eribe, Adrián Esbilla, Gregorio Belinchón y Faustino López.
