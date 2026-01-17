El PSOE exige que Bravo "dé la cara" por las cámaras de la zona rural

La socialista Marina Pineda exigirá la comparencia de la edil de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo. Esa es la decisión del PSOE después de que la forista no asistiera a la comisión donde debía contestar a una batería de preguntas del PSOE sobre la entrada en funcionamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona rural, que habían quedado pendientes de la comisión anterior.

"Vamos a exigir por todos los medios que dé la cara", sentenció Pineda tras reprochar a Bravo que "ni se haya dignado a aparecer en la comisión que ella misma preside. Llevamos más de un mes esperando que nos responda" .

El PSOE denuncia que Foro mintió al dar a entender que las cámaras estaban operativas desde su instalación en junio cuando la autorización pertinente no llegó hasta el pasado diciembre. "Sin autorización, las grabaciones son ilegales. No vale esconderse y escurrir el bulto en un asunto tan grave", remató Pineda culpando de ello a Nuria Bravo.