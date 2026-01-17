Los tour en tuk tuk llegan a Asturias: la localidad que ofrece recorridos a bordo del icónico vehículo tailandés

Los tour en tuk tuk llegan a Asturias. La comunidad se sube a la fiebre del vehículo tailandés para hacer recorridos turísticos, como ya ofrecen grandes ciudades del país como Madrid, Barcelona o Sevilla. Desde ya Gijón realiza visitas guiadas para descubrir la localidad de una "forma diferente", más "cómoda, divertida y sostenible". Y es que sus tuk tuk son eléctricos.

"El mar, el paseo, los rincones más icónicos... y esa sensación de verlo todo sin prisas, pero en muy poco tiempo. Si buscas un plan que te haga desconectar, que convierta cualquier día en un recuerdo bonito y que te enseñe lo más importante de Gijón en poco más de una hora, este tour es para tí", describen desde Visitas Guiadas Gijón.

El tour hasta el Rinconín

Hay dos rutas diferentes en tuk tuk. Una de ellas es el que llaman "tour panorámico", de una hora de duración. Comienza en las Letronas, uno de los puntos más icónicos de la ciudad. Desde ahí, avanza hacia la playa de Poniente y se dirige hacia el centro de Gijón. Sigue por la playa de San Lorenzo y el parque del Rinconín, disfrutado de las mejores vistas del paseo marítimo.

La ruta continúa por el estadio El Molinón, el parque de Isabel la Católica, la Plaza de Toros, el paseo de Begoña y el barrio de Cimadevilla. Su precio es de 20 euros por persona.

La ruta hasta la Laboral o la Providencia

El otro tour disponibles es más largo, de hora y media, y es el llamado "panorámico y Laboral". Incluye todo el recorrido anterior más la Universidad Laboral. En este punto, los visitantes podrán bajar para conocer el monumental edificio y hacer fotos.

Otra posibilidad que ofrece esta ruta es la subida al mirador de la Providencia, uno de los puntos con mejores vistas de la costa gijonesa. Su precio es de 30 euros por persona.

Horarios y reservas

Los horarios de los tour son los siguientes: 9.30, 11.00, 13.30, 16.00, 17.30 y 19.00. Los tuk tuk salen todos los días del año y es imprescindible reservar antes en la página web www.visitasguiadasgijon.com o a través del correo electrónico contacto@visitasguiadasgijon.com y el número de teléfono 695710709.