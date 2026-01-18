La cafetería de los peluches, las tortitas de osito y los cupckaes de unicornio ya tiene sitio en Gijón: aquí abrirá Cafe Kawaii

Tortitas en forma de osito, gofres de arcoiris o cupcakes en forma de unicornio son algunas de las propuestas del próximo local que prepara llegada a Gijón. Con peluches por todos los lados, esta franquicia presume de ser la "mas cute" de todas las que hay. Su llegada fue anunciada hace semanas en su cuenta de Instagram a la ciudad, pero ahora también se sabe donde se asentará.

El lugar no puede ser más céntrico ya que estará en el paseo de Begoña, delante del teatro Jovellanos. En los últimos días se puede ver gente trabajando dentro, pero, por ahora, no hay fecha de apertura. Será próximanente.

Pero, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es Kawaii Café? La marca se define como "random", "auténtica" y tiene como objetivo alejarse de la normalidad. Por ello, su imagen ya es toda una declaración de intenciones: dejar claro que el interior de la cafetería es un lugar especialmente destinado a los amantes del café y de los dulces, pero también de la cultura japonesa y especialmente del manga y del anime.

En su carta hay todo tipo de dulces y bocados salados que van desde los 3 hasta los 11 euros. Desde bowls de batidos; gofres de unicornio, arcoíris o matcha; crepes de Lacasitos o el del monstruo de las galletas; tostadas saladas y dulces de crema de cacahuete; bagels salados; y sándwiches fríos. Además de tartas, brownies, cookies, cupcakes, berlinas y bollería. Su postre más vendido son las tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella. Las de fruta, de color rosa, también gustan mucho. A su vez, tiene extravagancias como el Raimbow Cheese Sandwich, "·el sándwich de queso más cute que verás", aseveran en su carta. La propuesta líquida está formada por cafés, frappés y superlattes, infusiones y tés, refrescos, batidos de helado, zumos naturales, cervezas, cocktails y bebidas coreanas, con y sin alcohol.

"No somos convencionales. En Kawaii Café te atienden ‘maids’ que te harán un hechizo para que la comida esté más rica. Tienes atrezzo a tu disposición para disfrazarte mientras meriendas tortitas en forma de osito, gofres de arcoiris o cupcakes en forma de unicornio, entre otras muchas opciones. Una experiencia divertida y única apta para todos los públicos", cuentan desde la empresa.