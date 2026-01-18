Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Fallece en Gijón a los 79 años Lola Aguado, viuda del periodista y escritor Dioni Viña

Profesora de inglés jubilada era una activa integrante del coro del Grupo Covadonga

Dolores Aguado entre Juan Ramón Pérez Las Clotas y Dioni Viña, su marido.

Dolores Aguado entre Juan Ramón Pérez Las Clotas y Dioni Viña, su marido. / ANGEL GONZALEZ

R. Valle

Profesora de inglés jubilada, activa socia del Grupo Covadonga de cuya coral era miembro y viuda de Dioni Viña, escritor y periodista de LA NUEVA ESPAÑA, esta mañana fallecía en su casa María Dolores Aguado Costales. Tenía 79 años. Nacida en Gijón, en «les cases barates» de El Coto, Lola estudió y pasó gran parte de su juventud en Londres. Allí se había ido a vivir con su madre, que trabajaba como cocinera en la capital de Inglaterra. Su padre había emigrado a Argentina.

Pero a Londres decidió no volver tras conocer en una de sus estancias en Gijón a Dioni Viña. Un encuentro en la discoteca ElJardín fue el primer contacto con quien acabaría siendo su marido. Sociables, disfrutones y muy de Gijón los dos estuvieron juntos hasta la prematura muerte de Viña en febrero de 2007, con solo 64 años. Además de sus trabajos como periodista, Viña había logrado el reconocimiento público como escritor con una obra muy centrada en Gijón. Suyos son los libros «Como nos explayamos los playos: decires, refranes y cantarinos de chigre de Gijón» y «Nordestes, nordestinos y nordestazos». Este último una recopilación de textos de «El Nordeste», sección dominical que tuvo en la edición gijonesa de LA NUEVA ESPAÑA. Viña fue también pregonero de las fiestas de Begoña y un gran protagonista en la Cabalgata de los Reyes Magos. Un parque de El Coto lleva su nombre.

Lola Aguado, junto a Antonio Corripio, tras recibir una distinción del Grupo Covadonga.

Lola Aguado, junto a Antonio Corripio, tras recibir una distinción del Grupo Covadonga. / MARCOS LEON

Mientras su marido ejercía el periodismo, Lola Aguado trabajaba de profesora de inglés en una academia de Ceares. Y juntos creaban una familia a partir del nacimiento de sus hijos David y Marina. Una familia que ahora suma Laura, Miguel y Rocío: sus tres nietos.

Dolores había sufrido un leve ictus en noviembre, de cuyas secuelas se había recuperado casi en su totalidad. Ya había vuelto a participar en las sesiones del Coro del Grupo Covadonga. Una entidad a la que estaba íntimamente unida. Sobre todo a su grupo de amigas del parchís. La vuelta a la normalidad se truncaba esta mañana con su inesperado fallecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  3. Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
  4. El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
  5. La ingeniería asturiana Imasa monta en El Musel cuatro carros para baterías de coque del grupo de capital indio Tata Steel
  6. Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
  7. La popular tienda de Amancio Ortega que echa el cierre en pleno centro de Gijón
  8. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón

Fallece en Gijón a los 79 años Lola Aguado, viuda del periodista y escritor Dioni Viña

Fallece en Gijón a los 79 años Lola Aguado, viuda del periodista y escritor Dioni Viña

¿Qué pasa en Arcelor? Preocupación en parte de la plantilla tras cuatro meses de incidentes, con varios incendios y una avería

Lágrimas en Granda para homenajear a "Donvi": así despiden los gijoneses a un sacerdote "del pueblo"

Lágrimas en Granda para homenajear a "Donvi": así despiden los gijoneses a un sacerdote "del pueblo"

El nuevo centro de control de la Policía Local de Gijón, a prueba de apagones

La película "Los domingos", en Gijón: así es la historia de Sor Jerónima y Sor Haizea, dos monjas de 31 y 27 años que sintieron "la llamada de Dios"

La película "Los domingos", en Gijón: así es la historia de Sor Jerónima y Sor Haizea, dos monjas de 31 y 27 años que sintieron "la llamada de Dios"

La cafetería de los peluches, las tortitas de osito y los cupckaes de unicornio ya tiene sitio en Gijón: aquí abrirá Cafe Kawaii

Mael: el héroe gijonés de 4 años que perdió sus cuatro extremidades y nos enseña a vivir

Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes: "La solución al problema de vivienda no pueden ser los bajos comerciales"

Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes: "La solución al problema de vivienda no pueden ser los bajos comerciales"
Tracking Pixel Contents