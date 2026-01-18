Gijón mantiene el hábito y "muy a gusto": las once comunidades de religiosas que siguen en activo en la ciudad, pese al adiós de las hermanas capuchinas

Tras más de tres décadas aportando un apoyo constante, las hermanas capuchinas serán despedidas hoy en el Albergue Covadonga a través de un acto con el que el recurso pondrá el broche de oro al vínculo de las cuatro religiosas con el edificio que vieron nacer en 1995. Esta marcha supone para Gijón la pérdida de una congregación que ha dejado huella en una ciudad en la que, a pesar del descenso de vocaciones que se viene produciendo desde hace años, numerosas hermanas continúan realizando sus respectivas misiones. Actualmente, en Gijón se mantienen activas un total de once comunidades dedicadas a ámbitos como la educación, el servicio a los más vulnerables o a la evangelización.

Para las religiosas que componen estas congregaciones, la marcha de las hermanas capuchinas supone una "triste noticia". Así lo han manifestado a LA NUEVA ESPAÑA, de la misma forma que el párroco de la iglesia de San Pedro, Javier Gómez Cuesta. "Se les va a echar de menos", expresa el religioso.

Para Gómez Cuesta, el papel que desempeñan en la ciudad las diferentes congregaciones que siguen presentes resulta "clave". "Prestan un gran servicio. La mayoría de ellas colaboran con obras sociales. Por lo tanto, han sido y serán muy relevantes en la ciudad", remarca el párroco de San Pedro, antes de incidir en la crisis de vocaciones que se está produciendo en Europa. "Tengo claro que volverán a crecer. Esto es algo que ha pasado en otras épocas porque el camino de la vida no siempre es recto, pero los servicios que ellas prestan es difícil que los pudieran prestar otras instituciones", desarrolla.

Según los datos de la Guía Diocesana de la Iglesia de Asturias, en Gijón tienen presencia once comunidades. Nueve de ellas son de vida activa y, las otras dos, de vida contemplativa. A raíz del adiós de las capuchinas al Albergue Covadonga, este periódico lleva a cabo un repaso de la situación actual de las congregaciones con sede en Gijón, así como del perfil de las religiosas que las componen.

Una de las comunidades con mayor peso en la ciudad es la de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que se encuentran en la Asociación Gijonesa de Caridad, la entidad responsable de la Cocina Económica, en los colegios La Milagrosa y San Vicente de Paúl, y en el Patronato San José.

Al frente del grupo de seis religiosas que a diario ponen todo de su parte para colaborar con aquellos que acuden a la Cocina Económica está Sor Asunción Echarri, quien desde septiembre de 2023 desempeña las labores de superiora. "Desde que llegas a Gijón te das cuenta de todo lo que quieren los vecinos a esta casa", resalta Echarri, enrolada en las Hijas de la Caridad desde que tenía 27 años.

Precisamente, esa es la edad que tiene actualmente Sor Haizea Allende, una de las religiosas más jóvenes de Gijón. Tras realizar el postulantado en Burgos con 24 años y pasar por el seminario en Madrid, estuvo dos años en un centro asistencial de personas con discapacidad de Mondoñedo antes de llegar a Asturias.

Su historia, al igual que las de otras jóvenes religiosas que han recalado en Gijón, recuerda en cierto modo a la figura protagonista de la aclamada película "Los domingos". En ella, Ainara, de 17 años, anuncia que se siente cerca de Dios y que le atrae la idea de ser monja de clausura. Esas vocaciones en jóvenes no se están dando en exceso en los últimos tiempos. "La sociedad atraviesa momentos de crisis y es difícil que germinen vocaciones, pero es importantísimo que entren personas así", argumenta Echarri. Una de las peculiaridades de este grupo de la Cocina Económica es su carácter secular, ya que tienen que renovar sus votos simples cada 25 de marzo.

"Nos sentimos muy a gusto"

Las Asuncionistas también tienen gran calado en Gijón. Las seis profesas están lideradas por la superiora María Antonia Álvarez. La labor de este grupo se centra en orientar al profesorado del colegio de La Asunción y de la escuela infantil El Bibio, desarrollar el apartado pastoral de estos centros y liderar el proyecto "Enredando" en Contrueces, donde dan refuerzo educativo a alrededor de 70 niños inmigrantes. "Somos referentes dentro de la ciudad y eso lo notamos en el cariño y el respeto que recibimos", celebra Asunción Quirós, una religiosa gijonesa que estudió en La Asunción cuando era niña.

Las Madres de Desamparados y San José de la Montaña llevan a cabo su misión en la ciudad en el colegio Virgen Reina y en la Casa de Acogida de La Guía, el recurso residencial con el que cuentan para madres gestantes. "Esta es la única casa de este tipo que tiene la congregación en todo el mundo. Es algo único y el trabajo que hacemos es muy satisfactorio", explica la Madre Mercedes, superiora de la comunidad.

La lista de congregaciones de vida activa con sedes en Gijón la completan las Siervas del Hogar de la Madre, recién asentadas en la casa rectoral de la parroquia de San Andrés de Ceares; las Hermanas del Ángel de la Guarda, las Dominicas de la Anunciata, las Siervas de Jesús de la Caridad, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.

Las Carmelitas Descalzas de La Providencia y las madres Agustinas de Somió son las congregaciones de vida contemplativa que hay en la ciudad. "Nuestra misión es orar por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones", destacan las monjas agustinas, que desde principios de este año han empezado a vender rosquillas y otras pastas. "Lo hacemos para acercarnos a la comunidad. Estamos muy a gusto en Gijón. La gente nos quiere mucho y nos hacen sentir como en casa", culminan.