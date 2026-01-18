Lágrimas en Granda para homenajear a "Donvi": así despiden los gijoneses a un sacerdote "del pueblo"

Quienes fueron sus feligreses durante dos décadas en la parroquia gijonesa de Granda, rindieron este domingo un sentido homenaje al sacertote José Vicente Álvarez Gutiérrez, "Donvi", fallecido este sábado a los 81 años. La misa se ofició en su memoria y, al término de la misma, hubo feligreses que no pudieron contener las lágrimas.

Es el caso de María Rodríguez, quien confesaba visiblemente emocionada que "casi no puedo ni hablar", pasando la palabra a sus amigas. Pilar Díaz explicó que "era un párroco muy del pueblo, muy allegado a nosotros, uno más de la parroquia, muy sencillo y cercano a nosotros. Tenía mucho trabajo, no sé cómo trabajó tanto con tantas parroquias, estando tan mal como estaba", mientras que Carmina Real agrega que "teníamos una gran confianza con él, venía a nuestras casas".

Por la izquierda, Carmina Real, María Rodríguez y Pilar Díaz, al término de la misa. / Marcos León

A varios de sus feligreses les sorprendió el fatal desenlace. No es el caso de uno de sus colaboradores más estrechos en la parroquia,Jesús Patallo, presidente del Consejo Parroquial de Granda, que señala que hace tiempo que al sacerdote le habían diagnosticado un tumor que se le había extendido por varios órganos del cuerpo. Cada año Donvi se pasaba más de un mes en Roma todos los años, hospedándose en el Convento de Las Marías y "justo cuando volvió de Roma el año pasado, nos abrazamos y me dijo 'no vuelvo más a Roma', porque sabía que el cáncer lo tenía ya muy extendido", recordando que pese a todo siguió en la brecha: "el 21 de diciembre, día de la parroquia y de Santo Tomás, vino con el vicario a decir la misa y ya no se aguantaba, se despidió a la chita callando de todo el mundo, no quería visitas".

Jesús Patallo, en la iglesia de Granda. / Marcos León

"No era el párroco, era el amigo de todos, un gran amigo", añade Patallo. "Tenía una forma especial de romper el hielo con la gente, era muy buena persona, demasiado ocupado, quería abarcarlo todo: programa de radio, bicicleta, varias parroquias. Yo lo conocí cuando vino a la capilla de la iglesia de Roces, luego ya fue nombrado párroco aquí en Granda. Un hombre con una intención grande de ser romano, Roma le traía por sus ojos. Llevaba cerca de 60 años de cura. También iba todos los años una semana a una parroquia de Andalucía", añade. Recuerda que también tenía "un gran amor por la bicicleta".

Patallo añade que "en cada parroquia a la que fue, modificó todo lo que pudo para modernizarla, no quería tocar una peseta y nombró un Consejo Parroquial para precisamente no tocar nada. Él venía, decía la misa, hablaba con nosotros y, rápidamente, para Roces".

Huella profunda

Leonardo Verdín, exconcejero del Principado de Asturias y vecino de Granda desde hace una década, es uno de los feligreses que acudieron a despedir este sábado a "Donvi". "Don Vicente era un hombre entrañable, muy querido y muy implicado en todos los asuntos de la parroquia, también con la asociación de vecinos y le vamos a echar mucho de menos; los domingos ya no son lo mismo sin Don Vicente. Vendrá otro párroco si Dios quiere, y le querremos igual, pero Don Vicente siempre va a estar en nuestro corazón; dejó una huella muy profunda. Yo no soy de los más veteranos en la parroquia, pero con el poco tiempo que llevo aquí, le cogí mucho cariño", señala.

Leonardo Verdín, a las puertas de la iglesia de Granda. / Marcos León

Natural de El Condado (Laviana), José Vicente Álvarez Gutiérrez fue ordenado sacerdote en 1968. A Gijón llegó en 2000, como miembro del grupo de sacerdotes de El Coto durante dos años. Entre 2001 y 2005 fu párroco de Viesques. Entre 2005 y 2012 lo fue de Somió. En Granda lo seguía siendo desde 2006 y también oficiaba en otras tres parroquias gijonesas, en la de Roces desde 2010, en la de Lavandera desde 2022 y en la de Caldones desde 2023. Antes de llegar a Gijón había sido sacerdote en varias parroquias de Vegadeo, Avilés, Aller y Oviedo.

El funeral por su eterno descanso se oficiará este lunes, a las 12.30 horas, en la parroquia de San Lorenzo en Gijón, presidido por el vicario general de la diócesis, Adolfo Mariño.