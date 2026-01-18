El nuevo centro de control de la Policía Local de Gijón, a prueba de apagones

El gran apagón eléctrico del pasado 28 abril sumió a España en la penumbra. Muchos puntos neurálgicos del país como hospitales y comisarías tuvieron que tirar de generadores para seguir operando y contener el caos. Gijón, claro, no fue la excepción. Sin embargo, a partir de ahora si algo así volviera a suceder la nueva comisaría de la Policía Local, la inaugurada en septiembre junto al Palacio de Justicia, tendría su centro de control completamente blindado. Y es que con el traslado del viejo edificio de la calle San José al nuevo en el barrio del Polígono, el cual comenzará a ejecutarse la próxima semana, se va a incorporar un dispositivo de última tecnología que permitirá dar corriente al centro de control en caso de apagón, sin depender de generadores.

Así lo explican desde el Ayuntamiento en general y desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, encabezada por la forista Nuria Bravo, en particular. "El nuevo centro de control, un espacio para los agentes y la ciudadanía, viene a cerrar el círculo dotando a nuestra Policía Local de herramientas de alta tecnología y de mejores condiciones", explica la edil. Dicho dispositivo, explican desde el gobierno local, llegará la próxima semana. Y a partir de ese momento, los informáticos comenzarán a trabajar para poder instalar los equipos. Ese paso, por tanto, se va a dar de forma inmediata y lo que se va a hacer ahora es trasladar los equipos desde San José a Sanz Crespo para operar ya ahí.

Dicho dispositivo para blindar el nuevo centro de control contra apagones eléctricos no será, sin embargo, la única novedad que tendrá el nuevo centro de control de la Policía Local. Por vez primera, explican desde el gobierno local, todas las aplicaciones de gestión se van a integrar en una sola. Esto es una "mejora más que sustancial", remarcan, porque se aumentará "exponencialmente" la operatividad y la seguridad en la gestión no haciendo falta ninguna dependencia de diferentes sistemas y aplicaciones.

Luz natural para los agentes

El nuevo centro de control de la Policía Local también supondrá una mejora de la calidad y comodidad del trabajo que allí se realiza. El diseño de la nueva comisaría, con muchos espacios abiertos a la entrada de luz natural, también se replica en el centro de control de Sanz Crespo. Esto era algo que no sucedía en el edificio de la calle San José donde los policías que ejercían en el centro de control tenían que realizar su trabajo bajo luz artificial. Un trabajo, por cierto, de mucha intensidad y concentración durante muchas horas.

En cuanto al tamaño de la sala, explican las fuentes consultadas, también se ha ganado espacio. Tanto es así que está pensada para que si dentro de un tiempo la necesitan usan los bomberos también se pueda acondicionar para ello. El presupuesto del nuevo centro de control ronda los 1,2 millones de euros y se considera, por parte del Ayuntamiento, que viene a redondear una "jefatura de las más punteras de España". "Con la inauguración de la nueva jefatura de Policía Local, el avance en seguridad ha sido importantísimo. Gijón cuenta con una de las comisarías más punteras de España. La ciudad está a la vanguardia en seguridad", considera Nuria Bravo.

"Este gobierno ha apostado por la seguridad en mayúsculas. Seguridad que se concreta en hechos y en inversiones millonarias para la tranquilidad de la ciudadanía", abunda la edil de Seguridad Ciudadana ante el último paso para que la Policía Local tenga todas sus herramientas listas ya en su nueva casa en Sanz Crespo. n