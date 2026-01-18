¿Qué pasa en Arcelor? Preocupación en parte de la plantilla tras cuatro meses de incidentes, con varios incendios y una vería

Cuatro incendios en menos de cuatro meses han provocado daños en distintas instalaciones de ArcelorMittal en Gijón, que también ha sufrido en este tiempo un quinto incidente por una avería en una subestación eléctrica. Una situación que ha causado preocupación entre parte de la plantilla, que apunta a una "falta de mantenimiento adecuado" como una de las posibles causas de esta concatenación de problemas.

En octubre del año pasado, la factoría de Gijón sufrió dos incendios, mientras que en los inicios del año actual se produjeron sendos fuegos en cintas transportadoras, además de un apagón por una avería en una subestación eléctrica. Algo que según según José Manuel Castro, dirigente de uno de los sindicatos con presencia en Arcelor, CC OO, "siendo muy cautelosos, podría apuntar a la falta de un adecuado mantenimiento, limpieza insuficiente, malas decisiones industriales y una evidente falta de inversiones, tanto las relativas a descarbonización como las de mantenimiento de las instalaciones actuales, algunas bastante obsoletas y deterioradas"

El primer siniestro tuvo lugar el 13 de octubre en el tren de chapa gruesa de Gijón. Bomberos de la factoría avilesina de Arcelor se tuvieron que trasladar hasta la de Veriña para reforzar a los bomberos de la siderúrgica en Gijón. Las llamas tardaron más de 24 horas en sofocarse. A consecuencia de este siniestro, el tren de chapa gruesa de Gijón estuvo parado durante ocho días y tardó casi un mes en volver a la plena normalidad.

El 15 de octubre otro incendio afectó al horno alto B de Gijón. Esta instalación llevaba –y aún sigue– intentando arrancar desde la parada que había tenido a finales de septiembre para su puesta a punto. Tras varios intentos fallidos de arranque, se produjo un incendio que afectó a dos toberas (por las que se introduce aire caliente en el horno alto). El horno está inoperativo desde el 23 de octubre, después de que la compañía no pudiera estabilizarlo tras haber sufrido incendios. Se está intentando arrancar mediante el método de oxilanza (inyectando oxígeno y gas propano), maniobra que obliga a taladrar el crisol del horno.

Un inicio de año convulso

Este enero el fuego volvió a cebarse con otras dos instalaciones de la compañía siderúrgica en Gijón, que sufrió dos incendios en sendos tramos de las cintas transportadoras por las que llegan las materias primas a sus instalaciones. El día de Año Nuevo ardió un tramo de unos cien metros de la cinta que transporta carbón desde la explanada portuaria de Aboño hasta el parque de minerales de Arcelor en Veriña. El destrozo también afectó al cableado de alta tensión instalado en el interior de la misma galería y que alimenta la maquinaria e instalaciones del parque de carbones de Arcelor.

Este incidente no afectó a la producción planificada por la siderúrgica, que reparó de urgencia el cableado para poder volver a moler en su parque de minerales el carbón antes de enviarlo a las baterías de coque. Arcelor contaba con stock suficiente para no tener que parar esas instalaciones. El carbón se está trasladando en camiones desde las zonas portuarias de almacenamiento hasta la factoría siderúrgica, mientras se completa la reparación de la cinta y la galería por la que va, proceso delicado dado que el techo de la misma está cubierto por uralita (amianto), que requiere de medidas especiales para su retirada, al ser un producto cancerígeno.

El 6 de enero volvió a arder otra cinta transportadora, en este caso la que alimenta a la torre de carga de las baterías de coque de Gijón. Al igual que con el siniestro en la otra cinta, la compañía aseguró que ese fuego no afectó a la producción de la factoría, mientras que desde ámbitos sindicales se indica que sí afectó a la producción, en lo que a las baterías de coque se refiere. Entre medias de los incendios de ambas cintas, el 3 de enero los trenes de chapa gruesa, carril y alambrón de la factoría gijonesa de Gijón quedaron sin suministro eléctrico, por una avería en una subestación eléctrica de Veriña.