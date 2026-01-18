Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Polémica tras el concierto de Taburete en Gijón: gritos de "Pedro Sánchez, hijo de p..."

Los cánticos contra el presidente del Gobierno se produjeron una vez finalizado el recital del grupo madrileño

Los gritos hacia Pedro Sánchez en el Gijón Arena tras el concierto de Taburete

Los gritos hacia Pedro Sánchez en el Gijón Arena tras el concierto de Taburete

Nico Martínez

Los momentos posteriores al concierto que ofreció este sábado Taburete en el Gijón Arena llegaron cargados de polémica. Una vez finalizado el recital de la banda madrileña en la plaza de toros de El Bibio, muchos de los asistentes empezaron a proferir insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tal y como ponen de manifiesto unos vídeos que han trascendido en redes sociales y que han generado bastante polémica, cientos de personas empezaron a gritar "Pedro Sánchez, hijo de p..." antes de abandonar el Gijón Arena.

Mientras tanto, otros de los asistentes que ya estaban empezando a salir del recinto sacaron sus teléfonos para grabar la sorprendente escena.

Los cánticos contra el presidente del Gobierno se produjeron al término del concierto del grupo madrileño que lideran Willy Bárcenas y el guitarrista Antón Carreño. El recital se enmarcaba dentro de su gira "El perro que fuma", con la que han regresado a los escenarios un año después.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  3. Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
  4. El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
  5. La ingeniería asturiana Imasa monta en El Musel cuatro carros para baterías de coque del grupo de capital indio Tata Steel
  6. Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
  7. La popular tienda de Amancio Ortega que echa el cierre en pleno centro de Gijón
  8. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón

Visita guiada con protagonismo para los viajes en el Museo Evaristo Valle de Gijón

Visita guiada con protagonismo para los viajes en el Museo Evaristo Valle de Gijón

Polémica tras el concierto de Taburete en Gijón: gritos de "Pedro Sánchez, hijo de p..."

Polémica tras el concierto de Taburete en Gijón: gritos de "Pedro Sánchez, hijo de p..."

Entre abrazos, lágrimas y reencuentros inesperados: así fue la despedida del Albergue Covadonga de Gijón a sus monjas

Entre abrazos, lágrimas y reencuentros inesperados: así fue la despedida del Albergue Covadonga de Gijón a sus monjas

Fallece en Gijón a los 79 años Lola Aguado, viuda del periodista y escritor Dioni Viña

Fallece en Gijón a los 79 años Lola Aguado, viuda del periodista y escritor Dioni Viña

¿Qué pasa en Arcelor? Preocupación en parte de la plantilla tras cuatro meses de incidentes, con varios incendios y una avería

Lágrimas en Granda para homenajear a "Donvi": así despiden los gijoneses a un sacerdote "del pueblo"

Lágrimas en Granda para homenajear a "Donvi": así despiden los gijoneses a un sacerdote "del pueblo"

El nuevo centro de control de la Policía Local de Gijón, a prueba de apagones

La película "Los domingos", en Gijón: así es la historia de Sor Jerónima y Sor Haizea, dos monjas de 31 y 27 años que sintieron "la llamada de Dios"

La película "Los domingos", en Gijón: así es la historia de Sor Jerónima y Sor Haizea, dos monjas de 31 y 27 años que sintieron "la llamada de Dios"
Tracking Pixel Contents