Polémica tras el concierto de Taburete en Gijón: gritos de "Pedro Sánchez, hijo de p..."

Los momentos posteriores al concierto que ofreció este sábado Taburete en el Gijón Arena llegaron cargados de polémica. Una vez finalizado el recital de la banda madrileña en la plaza de toros de El Bibio, muchos de los asistentes empezaron a proferir insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tal y como ponen de manifiesto unos vídeos que han trascendido en redes sociales y que han generado bastante polémica, cientos de personas empezaron a gritar "Pedro Sánchez, hijo de p..." antes de abandonar el Gijón Arena.

Mientras tanto, otros de los asistentes que ya estaban empezando a salir del recinto sacaron sus teléfonos para grabar la sorprendente escena.

Los cánticos contra el presidente del Gobierno se produjeron al término del concierto del grupo madrileño que lideran Willy Bárcenas y el guitarrista Antón Carreño. El recital se enmarcaba dentro de su gira "El perro que fuma", con la que han regresado a los escenarios un año después.