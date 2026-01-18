Polémica tras el concierto de Taburete en Gijón: gritos de "Pedro Sánchez, hijo de p..."
Los cánticos contra el presidente del Gobierno se produjeron una vez finalizado el recital del grupo madrileño
Los momentos posteriores al concierto que ofreció este sábado Taburete en el Gijón Arena llegaron cargados de polémica. Una vez finalizado el recital de la banda madrileña en la plaza de toros de El Bibio, muchos de los asistentes empezaron a proferir insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tal y como ponen de manifiesto unos vídeos que han trascendido en redes sociales y que han generado bastante polémica, cientos de personas empezaron a gritar "Pedro Sánchez, hijo de p..." antes de abandonar el Gijón Arena.
Mientras tanto, otros de los asistentes que ya estaban empezando a salir del recinto sacaron sus teléfonos para grabar la sorprendente escena.
Los cánticos contra el presidente del Gobierno se produjeron al término del concierto del grupo madrileño que lideran Willy Bárcenas y el guitarrista Antón Carreño. El recital se enmarcaba dentro de su gira "El perro que fuma", con la que han regresado a los escenarios un año después.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
- La ingeniería asturiana Imasa monta en El Musel cuatro carros para baterías de coque del grupo de capital indio Tata Steel
- Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
- La popular tienda de Amancio Ortega que echa el cierre en pleno centro de Gijón
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón