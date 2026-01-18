El PSOE habla de prevaricación en el contrato de los contenedores
R. V.
De «escandalosa» tildó el edil socialista Ramón Tuero la actuación de los dos socios de gobierno –Foro a través de la Alcaldesa y el PP desde la presidencia de Emulsa que ostenta el concejal Rodrigo Pintueles–en cuento al contrato de los contenedores de recogida de ropa. Un contrato sobre el que Emulsa ha desistido tras recibir un informe jurídico encargado por Carmen Moriyón a raíz de un recurso de Cáritas y que detectó fallos no subsanables en la licitación ya cerrada por Emulsa.
«Pretenden forzar los procedimientos administrativos hasta que el resultado se ajuste a su gusto y a sus intereses políticos, incluso cuando la empresa a la que quieren beneficiar no ha ganado el concurso. Eso presuntamente podría llegar a ser prevaricación», denunció Tuero, que es consejero de Emulsa. n
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
- El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño
- Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
- Gijón se prepara para el concierto solidario por Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas