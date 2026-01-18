El PSOE habla de prevaricación en el contrato de los contenedores

De «escandalosa» tildó el edil socialista Ramón Tuero la actuación de los dos socios de gobierno –Foro a través de la Alcaldesa y el PP desde la presidencia de Emulsa que ostenta el concejal Rodrigo Pintueles–en cuento al contrato de los contenedores de recogida de ropa. Un contrato sobre el que Emulsa ha desistido tras recibir un informe jurídico encargado por Carmen Moriyón a raíz de un recurso de Cáritas y que detectó fallos no subsanables en la licitación ya cerrada por Emulsa.

«Pretenden forzar los procedimientos administrativos hasta que el resultado se ajuste a su gusto y a sus intereses políticos, incluso cuando la empresa a la que quieren beneficiar no ha ganado el concurso. Eso presuntamente podría llegar a ser prevaricación», denunció Tuero, que es consejero de Emulsa. n