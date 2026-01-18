Visita guiada con protagonismo para los viajes en el Museo Evaristo Valle de Gijón
La encargada de liderar la actividad fue Carmen Estrada Fernández
N. M. R.
El Museo Evaristo Valle continúa con sus actividades enmarcadas en el 75 aniversario del fallecimiento del fallecimiento del pintor. Al mediodía de este domingo se llevó a cabo la visita guiada "Valle en ruta. El viaje como motivo".
La encargada de guiar a los participantes fue Carmen Estrada Fernández. Durante el recorrido, se hizo hincapié en la importancia del viaje como "vivencia vital, creativa y simbólica".
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
- La ingeniería asturiana Imasa monta en El Musel cuatro carros para baterías de coque del grupo de capital indio Tata Steel
- Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
- La popular tienda de Amancio Ortega que echa el cierre en pleno centro de Gijón
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón