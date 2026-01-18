Visita guiada con protagonismo para los viajes en el Museo Evaristo Valle de Gijón

El Museo Evaristo Valle continúa con sus actividades enmarcadas en el 75 aniversario del fallecimiento del fallecimiento del pintor. Al mediodía de este domingo se llevó a cabo la visita guiada "Valle en ruta. El viaje como motivo".

La encargada de guiar a los participantes fue Carmen Estrada Fernández. Durante el recorrido, se hizo hincapié en la importancia del viaje como "vivencia vital, creativa y simbólica".