Una adjudicación, dos empresas y 3,5 millones: los primeros pasos para arrancar una de las grandes obras de Gijón
La construcción del nuevo centro de arte de Tabacalera, a aprobación de la Junta de Gobierno
Salvo problema de última hora, y fuera del orden del día fijado la semana pasada, los ediles de Foro y PP que conforman la Junta de Gobierno darán en su reunión de dentro de unas horas un paso fundamental para el gran proyecto del centro de arte Tabacalera: la adjudicación de la obra a la unión temporal de empresas conformada por Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones y Terra Ingenieros por 21.257.747,87 euros y un plazo de ejecución de 42 meses. La licitación más cuantiosa de las impulsadas por el Ayuntamiento de Gijón. Tabacalera es para el gobierno que lidera Carmen Moriyón no solo una gran obra es, sobre todo, el eje central de esa «vía gijonesa» de la cultura que reivindican como línea estratégica para el futuro de la ciudad.
La adjudicación llega después de que se excluyera del proceso a la otra candidata –solo se presentaron dos ofertas–, Citanias Obras y Servicios, por no llegar al mínimo de puntuación exigido, que era de 24 puntos. Citanias solo consiguio 12. La UTE de Proforma y Terra alcanzó los 48 puntos: 24 en adecuación y otros 24 en proceso. La oferta ganadora también incrementa de 60 a 72 los meses de la garantía de su trabajo.
15 días para aportar la documentación y firmar
El acuerdo de adjudicación de la obra por parte de la Junta de gobierno incluye un compromiso de gasto de 3,5 millones a cargo del presupuesto municipal de 2026. El gasto estimado para los proximos tres ejercicios es de unos 6 millones anuales. Tras la aprobación, las empresas tienen 15 días hábiles para aportar la acreditación de la escritura de constitución de la unión temporal de empresas y el NIF de esa nueva UTE y presentar en la tesorería municipal el original de la garantía definitiva.
El proyecto de centro de arte de Tabacalera supone la adecuación del edificio histórico y la construcción de otros dos nuevos:uno de ellos dedicado a la obra de Nicanor Piñole que allí tendrá su museo. Además de la adecuación de todo el entorno del complejo museísticos en el corazón del barrio de Cimavilla.
