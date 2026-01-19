A los altos precios se suma otro obstáculo para alquilar un piso en Gijón: cada vez más caseros solo admiten contratos de septiembre a junio para dedicarse en verano al negocio vacacional

Alquilar una vivienda en Gijón se ha convertido en una competición con tantos obstáculos que muchos se quedan lejos de alcanzar la meta. No solo se trata de un problema de precios altos y que parece que no dejan de subir y subir. También está el handicap de la temporalidad, con caseros que fijan junio como final de contrato para poder tener libre su vivienda en los meses de verano y ofertarla a mayor precio en el mercado vacacional, y las complicaciones que genera el alto nivel de exigencias económicas y restricciones a su estilo de vida que se le fijan al candidato a inquilino.

Empecemos por los precios. Los estudios que maneja César Nozal, fundador de la Asociación de Inmobiliarias de Asturias y de la Agencia La Playa, detectan un incremento del 30% en los precios de los alquileres que se han estado pagando en Gijón en los últimos cinco años con un estirón de 550 a 730 euros actuales si hablamos de medias. Pero si se dejan atrás las medias y se miran una a una las propuestas a día de hoy de las inmobiliarias se ve que la mayor cantidad de los pisos que se ofertan ahora mismo están ya entre los 800 y 900 euros.

Poner como tope de renta 500 euros en los buscadores de los portales inmobiliarios y no encontrar nada en ningún barrio de Gijón es ya algo habitual desde hace tiempo. Nada por menos de 500 y casi nada por menos de 600. Un ejemplo. Sobre una oferta de casi 400 viviendas para alquilar en Gijón efectiva ayer mismo en el mayor de los portales inmobiliarios solo un piso estaba por debajo de ese rango. Y no muy por debajo: se pedían 585 euros al mes por un piso de 42 metros cuadrados y una sola habitación en un tercero sin ascensor de Roces. Ya se avisa de que es un alquiler de temporada y que para realizar el contrato es imprescindible presentar las tres últimas nóminas, un fiador solvente o aval bancario y pagar un mes por adelantado si quiere hacer efectivo el alquiler.

La cosa, en cuestión de dinero, no mejora si el futuro inquilino se anima a pagar hasta 700 euros al mes: solo hay 36 pisos donde elegir en todo Gijón. Y aunque sea en el Centro donde haya una oferta más cara –un estudio en la calle Los Moros de 35 metros cuadrados son 750 euros–no queda ningún barrio para refugiarse en un alquiler barato. En La Calzada no hay nada por menos de 620 euros, y en El Coto se empieza a contar a partir de 700 euros. La oferta en Natahoyo arranca en los 750 euros y en La Arena se encuentran opciones entre 650 y 2.000 euros.

Al otro lado de la balanza, en la oferta más cara, 3.000 euros al mes por un piso de lujo en un reformado edificio señorial de 1920, con más de 200.000 metros cuadrados y vistas al mar desde los Jardines de la Reina. Pero no hace falta irse a este piso para que la mensualidad tenga más de tres dígitos. Por encima de los mil euros están el 30% de los pisos y casas que se ofertan en estos momentos.

Sin poder empadronarse

Así las cosas, y los precios, para muchos es imposible alquilar una vivienda completa. ¿La alternativa? Una habitación. Algo que ya no es solo cosa de estudiantes pero que tampoco es barato. Sobre una oferta de un centenar de habitaciones accesible a través de un portal inmobiliario la ofertas más baratas están entre los 200 y los 250 euros pero también hay habitaciones por 600 euros. Y sin salir de la misma casa los precios varían de un dormitorio a otro. Un ejemplo se encuentra en un inmueble de la plaza de Nicanor Piñole: 400 euros con una cama de 0,90 para una persona, 500 euros con cama de 1,05 para una persona y 700 euros con cama de 1,35 para dos personas.

Los inconvenientes para el futuro inquilino no se quedan en la renta. Quienes buscan un alquiler de larga estancia se encuentran en muchas ocasiones con que se les oferta el piso solo de septiembre a junio ya que el casero lo quiere tener libre en verano o que al mismo piso se le fijan rentas distintas según lo prolongada que sea la estancia. Y luego están las condiciones. Las económicas para entrar a vivir incluyen avalistas, fianzas y pagos por adelantado y las sociales van desde la prohibición de fumar o tener mascotas al recordatorio de que el inquilino no se podrá empadronar en esa vivienda. Una condición que se detecta cada vez más y que complica mucho al inquilino que necesita ese empadronamiento para poder todo tipo de trámites administrativos. O tener derecho a una ayuda municipal al alquiler.