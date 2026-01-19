Las cuatro líneas de autobús de Gijón que han perdido vehículos y ganado tiempo de espera... y que denuncia el PSOE

La incorporación efectiva de 26 conductores a Emtusa no ha terminado con los recortes en los servicios de las líneas de autobús. Esa es la denuncia del edil socialista Tino Vaquero, que llevará este asunto a la próxima comisión de Tráfico como ejemplo de la “nefasta” gestión de personal en la empresa que preside el edil forista Pelayo Barcia. “Lo venimos denunciando desde el inicio del mandato. La gestión del concejal del ramo perjudica a las y los trabajadores y a las vecinas y vecinos de Gijón, que ven cómo el transporte público del municipio, llamado a ser el eje de la movilidad del futuro en la ciudad, se deteriora”, indicó el socialista.

Vaquero habla de restricciones en las líneas 1, 10 y 12 "que pasaron de tener 8 autobuses y una frecuencia de 12 minutos a 7 autobuses y una frecuencia de 15 minutos" pero también a la línea 18 que " cuenta actualmente con 5 autobuses y una frecuencia de 20 minutos en lugar de 15 minutos". Emtusa cerró 2025 con un nuevo récord de viajeros.

Tan caro como en Barcelona

“Si hay 8 trabajadores más al día lo lógico es que se restablezcan las frecuencias" entiende Vaquero que no se olvidó de reprochar a Barcia la subida del viaje bonificado con tarjeta ciudadana al no contar Emtusa con las ayudas estatales al transporte. Hizo referencia el edil socialista a un informe de una organización de consumidores que indica que "tenemos el abono más caro de España junto con Barcelona. Afortunadamente, la CTA, la tarjeta transporte del Principado, nos sigue permitiendo a la ciudadanía viajar a un precio razonable”, concretó Vaquero.

El edil socialista defiende que, acorde a los nuevos recursos humanos, se rebajen las frecuencias en las líneas con más demanda de viajeros, al menos en las horas punta. “El aumento de viajeros en las paradas, con autobuses más llenos que ralentizan el trayecto, y el evidente incremento del tráfico en la ciudad, están elevando aún más los tiempos de los recorridos, por lo que sería una propuesta a considerar acorde al número de autobuses disponibles”, concluyó.