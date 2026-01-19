Emvisa estrenará el próximo mes su programa "Gijón confía alquilando"
El nuevo plan local para impulsar el alquiler de pisos vacíos solo está pendiente de rematar su portal web y una formación a las inmobiliarias
"Gijón confía alquilando", el nuevo programa de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), estará operativo el próximo mes. O por lo menos esa es la previsión del equipo de la empresa que preside el edil popular Guzmán Pendás. Ahora mismo se está trabajando en la operativa del portal web que le dará soporte y en la formación técnica para su uso del personal de las inmobiliarias como agentes colaboradores. La intención del Ayuntamiento es sacar vivienda al mercado de alquiler ofreciendo como administración mayores seguridades a esos propietarios que prefieren tenerlas vacías que arriesgarse a desperfectos o impagos.
Este programa, que sustituye al "Xixón Alquila" que puso en marcha el anterior equipo de gobierno en 2020 en el mismo sentido, tiene un presupuesto de 400.000 euros para este año. Aunque el mayor gasto de la Empresa de Vivienda sigue estando en su programa de ayudas al alquiler, a las que van algo más de 4,1 millones de euros públicos.
"Gijón confía alquilando" intenta dar garantías al arrendador y al arrendatario. A los propietarios que vinculen su vivienda a este programa se les ofrece asesoramiento jurídico, la validación del inquilino, asumir los gastos de gestión, un seguro de impago de 15 meses, un seguro del hogar por tres años con 6.000 euros por actos vandálicos y la opción de 4.000 euros de préstamo sin intereses para poner su vivienda en disposición de ser alquiladas. ¿Y a los inquilinos? Fundamentalmente un tope de renta de 650 euros al mes o de 11 euros por metro cuadrados. Un precio muy por debajo de los que se piden en los anuncios de las inmobiliarias. Aunque compensado con las garantías que se dan a la propiedad desde Emvisa. Esta acción desde el ámbito municipal está en la misma línea del programa "Alquilámoste" del gobierno del Principado de Asturias.
Zonas tensionadas
Un gobierno autonómico que, por otro lado, tiene en marcha la tramitación de la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado. A mediados de diciembre la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos acordó iniciar la tramitación del expediente. El procedimiento incluye la elaboración de un informe técnico, que será sometido a información pública y trasladado al Ayuntamiento para que informe.
Hay que tener en cuenta que aunque el Pleno decidió en su momento –con la abstención de Foro y PP– solicitar esa declaración, representantes de los dos partidos que sustentan el gobierno local mostraron después su rechazo a cualquier acción que conlleve una intervención del mercado.
"Gijón confía alquilando"
- Impulsor: Empresa Municipal de la Vivienda
- Participantes: propietarios, demandantes de viviendas e inmobiliarias.
- Renta máxima: 650 euros.
- Presupuesto para este año: 400.000 euros.
- Puesta en marcha: febrero
