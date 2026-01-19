Gijón busca ser "referente" del deporte base con su primer congreso nacional de actividad física en edad escolar

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón fue este lunes el escenario de la puesta de largo del I Congreso de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar, una iniciativa del Patronato Deportivo Municipal que aspira a situar a la ciudad como el gran "referente" nacional en la formación deportiva de la infancia y la adolescencia. El concejal de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda, subrayó que el encuentro nace con "vocación de perdurar" y de influir directamente en el bienestar de los más jóvenes.

El congreso, abierto al público en general y a profesionales del sector, se desarrollará durante los días 13 y 14 de marzo y contará con un programa ambicioso dividido en tres ejes fundamentales: salud y bienestar, educación física y deporte escolar, y la transmisión de valores. "Gijón apuesta por un deporte que forme personas", afirmó Pañeda, arropado por una amplia representación del tejido deportivo local, desde el Real Sporting o el Real Grupo de Cultura Covadonga, hasta federaciones de golf, rugby y atletismo.

Uno de los puntos más destacados será el abordaje el área de salud y bienestas, donde se tratará el ejercicio físico como herramienta terapéutica, incluyendo ponencias sobre su papel en el cáncer pediátrico y la salud cerebral y cardiovascular, además de la adquisión de hábitos nutricionales saludables desde temprana edad. Pañeda insistió en que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando en estrategias para combatir el sedentarismo y la obesidad infantil, integrando a las familias en este proceso.

La segunda fase se centrará en la Educación Física y deporte escolar propiamente dichos, abordando la práctica deportiva desde una perspectiva integral. La sección servirá para "reflexionar sobre cómo lograr un equilibrio adecuado entre competición, juego, motivación y bienestar emocional, apostando por una competición verdaderamente formativa", manifestó Pañeda, que anunció que, en sus talleres prácticos, "se ofrecerán herramientas prácticas para diseñar actividades inclusivas y adaptadas a cada etapa evolutiva y se pondrá el foco en el papel clave que son las familias, entrenadores y educadores en el acompañamiento emocional de los menores".

La tercera parte será la que aborde el deporte como vehículo de transmisión de valores, ya que el deporte escolar "no es solo actividad física; es un espacio educativo donde se aprende el respeto, el trabajo en equipo, la constancia y la convivencia". En este bloque se tratarán cuestiones fundamentales como la protección de la infancia, el buen trato y la prevención de situaciones de violencia para "garantizar entornos deportivos seguros, saludables y motivadores". Entre los ponentes confirmados destacan nombres como Gonzalo Silio y especialistas del Ayuntamiento de Sabadell, que presentarán modelos de éxito en convivencia deportiva exportables a otros territorios.

El evento cuenta con el respaldo de diversas federaciones deportivas, de la Universidad de Oviedo y del del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y CC. de la Actividad Física (COLEF Asturias), organismo del que intervino en su nombre Francisco Flórez, en calidad de vocal.

El representante de los educadores físico-deportivos destacó la importancia de estas iniciativas para promover la salud "en todas sus dimensiones" y celebró que se cuente con todos los niveles profesionales del sector, desde licenciados hasta técnicos de formación profesional.

Las jornadas se completarán con actividades abiertas a la ciudadanía, como charlas sobre nutrición y la grabación en directo del programa de radio 'Ganamos con ellas' de la RPA. Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la web municipal del Patronato a un precio general de 75 euros con tarifas especiales para estudiantes y profesionales colegiados (50 euros) y medias jornadas (30 euros). Las cuantías se incrementarán el 15 de febrero en 15, 10 y 5 euros, respectivamente.