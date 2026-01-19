Gijón Impulsa estrena boletín en LinkedIn: accede a toda la información que te interesa para dar forma a tu idea

Gijón Impulsa lanza el primer número de su boletín de noticias en LinkedIn. Esta publicación, de carácter mensual, tiene como objetivo informar sobre las actividades que llevan a cabo, así como sobre los servicios o las infraestructuras que ponen a disposición del tejido empresarial del municipio.

Todos los meses se incluirá un artículo en el que se recopilarán las acciones más destacadas de las últimas semanas, y una agenda con las actividades que no te puedes perder del mes que empieza.

En esta primera entrega, se destaca el valor de Gijón Impulsa como socio business del Clúster TIC Asturias, en el programa Centro de Alto Rendimiento Empresarial que desarrollan con la EOI, en el último Desayuno Tecnológico IUTA y en la pasada feria AGROPEC.

Además, se incluyen todos los detalles del nuevo Vivero de turismo activo de Leorio (VETA).

¡Suscríbete para estar al tanto de todas las noticias y actividades de Gijón Impulsa!

