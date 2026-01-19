Gijón se suma en silencio al dolor por el trágico accidente ferroviario de Córdoba

Gijón se ha sumado al dolor por las víctimas del grave accidente ferroviario de Córdoba con un minuto de silencio en la plaza Mayor. Un acto bajo la lluvia a las puertas de la Casa Consistorial encabezado por la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y con la participación de ediles y portavoces de PSOE, Foro, PP, Vox IU y Podemos. Todos los partidos con representación en la Corporación gijonesa.

La premura en la convocatoria del acto, impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en un llamamiento a todas las administraciones locales de España, impidió una mayor participación ciudadana en la plaza Mayor, más allá de personal municipal y algunos viandantes. Si se sumaron representantes de varias entidades, federaciones y clubes deportivos de la ciudad presentes en ese momento en el Ayuntamiento para participar en la presentación de un congreso.

Hasta 39 personas –una cifra que previsiblemente puede crecer en las próximas horas–han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad el domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz . El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren Iryo con origen en Málaga ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un Alvia de conexión Puerta de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.