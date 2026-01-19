MarÍa Clauss, la fotógrafa fallecida en el accidente de Córdoba junto a su marido, que expuso en la Semana Negra de Gijón

El trágico accidente ferroviario de Córdoba ha traído el dolor a Gijón, y más en concreto a la familia de la Semana Negra, a través de la muerte de María Clauss. La fotoperiodista que expuso su obra y participó en un coloquio en la edición de 2024 del festival gijonés es una de las víctimas mortales del suceso. Junto a ella ha fallecido su esposo, el periodista onubense Óscar Toro. La muerte de ambos ha sido anunciada en un comunicado el Colegio de Periodistas de Andalucía y la Asociación de la Prensa de Huelva.

“El matrimonio era muy querido y respetado entre los compañeros de profesión en Huelva. Siempre vinculados y comprometidos con las causas solidarias y de cooperación internacional, así como en todo tipo de proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y formación relacionada con el gremio periodístico”, señala el comunicado.

De hecho, lo que trajo a Clauss a Gijón fue presentar en la biblioteca Jovellanos su serie «Donde no habite el olvido», con la que ganó el primer premio del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, de Médicos del Mundo, y el primer premio del Festival of Ethical Photography – NGO Open Call, Lodi, Italia.

Una serie centrada en represión en la cuenca minera de Huelva. Durante su estancia en la ciudad para los Encuentros de Fotoperiodismo de la Semana Negra participó también en la mesa redonda “Cuando la memoria hace historia” junto al también fotógrafo Federico Rios y Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo. Su obra no solo se pudo ver en Gijón. Ese mismo año estuvo en el centro municipal.

Fotógrafa freelance asentada en Huelva, Clauss era licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y experta en realización de documentales para televisión.