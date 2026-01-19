La nueva campaña de mejoras de la accesibilidad arranca en el Botánico

Una actuación en el entorno de la parada de autobuses que da servicio al Jardín Botánico Atlántico será el primer movimiento de este año de la concejalía de Infraestructuras, que dirige el edil forista Gilberto Villoria, dentro de las actuaciones de mejora de la accesibilidad en las vías públicas que se han venido desarrollando a lo largo de este mandado. Un tiempo en el que se han realizado 137 rebajes en vados peatonales, se han ensanchado aceras en una superficie de 1,028 metros cuadrados y se han eliminado barreras en entornos del centro de salud de Zarracina, la estatua de la Madre del Emigrante o el reloj de Sol del Rinconín. Actuaciones que en su conjunto han supuesto un gasto de 556.000 euros.

La previsión es arrancar en el Botánico el plan de obras de este ejercicio en cuanto a la creación de itinerarios accesibles. A corto plazo también se van a generar espacios para cuatro plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y a dotar de accesibilidad la parada de autobús en La Camocha teniendo en cuenta que allí se han generado diez viviendas accesibles dentro de un plan de colaboración entre técnicos de Empresa Municipal de la Vivienda, Cocemfe y personal de los planes de empleo municipal. En materia de mejoras en paradas de autobús se ejecutaron recientemente obras en Leorio.

Una nueva ordenanza

La accesibilidad fue motivo de debate en el último Pleno a partir de una petición de Podemos de ayudas a pequeños comercios que quisieran hacer obras en ese sentido. Una propuesta que no salió adelante pero que sirvió para que la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, diera cuenta del trabajo que se está haciendo desde Servicios Sociales en la elaboración de una nueva Ordenanza de Accesibilidad como vía para " reforzar y actualizar el marco normativo municipal". Y defendiera la apuesta hecha desde el área de Turismo por el turismo accesible y reconocida en la pasada edición de FITUR al distinguir a Gijón como segundo mejor destino nacional inclusivo.