Dos nuevas inversiones refuerzan el papel del Fondo Gijón Invierte II en el impulso económico de la ciudad

La semana pasada se celebró un nuevo comité del Fondo Capital Riesgo PYME Gijón Invierte II. Un fondo que cuenta con una dotación de 5 millones de euros, siendo socio único el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Durante la celebración del comité se valoraron 2 operaciones, por un total de 250.000€ de aportación a las mismas.

Los proyectos aprobados se enmarcan dentro de las verticales a las que se destina el fondo, concretamente en actividades relacionadas con los sectores bio-tech y fin-tech.

Desde su puesta en marcha se han aprobado, incluyendo las de hoy, 16 operaciones, por un valor de 2.850.000€, lo que supone un 57% de la dotación total del fondo.

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación declaró, al término del mismo que: “El Ayuntamiento de Gijón/Xixón continúa desarrollando una política económica orientada al fortalecimiento del tejido productivo local, la creación de empleo de calidad y la atracción de inversión. En este contexto, la aprobación de dos nuevas operaciones por parte del comité de inversiones del Fondo Capital Riesgo Pyme Gijón Invierte II evidencia la eficacia de este instrumento como palanca de colaboración público-privada.

Estas inversiones permiten acompañar a empresas con potencial de crecimiento, favoreciendo la generación de empleo cualificado, el impulso de proyectos innovadores y sostenibles y el arraigo de actividad económica en la ciudad. Asimismo, contribuyen a mejorar el posicionamiento estratégico de Gijón como un entorno atractivo para la iniciativa empresarial y la inversión, alineado con un modelo de desarrollo diversificado, competitivo y orientado al largo plazo. El fondo se consolida así como una herramienta clave para canalizar recursos hacia iniciativas que combinan viabilidad económica, impacto social y retorno para el conjunto de la ciudadanía.”

