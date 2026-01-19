Así trabajan "Phoebe", "Blue" y "Ra", los perros de la Guardia Civil encargados de incautar droga, rescatar personas y detectar explosivos en El Musel y el aeropuerto de Asturias

"Phoebe", un pastor alemán la mar de listo, sale de la jaula de la furgoneta de la Guardia Civil al tiempo que se lo indica su guardia, el agente Adrián. Rápidamente, se dirige a un trío de tres hombres de los cuales uno de ellos tiene en el bolsillo derecho de su pantalón vaquero una piedra de hachís de varios gramos de peso. El can olfatea, rebusca, mira a cada uno de ellos y se deja guiar por su nariz. Entonces, se sienta mirando a los ojos al portador de los estupefacientes, levanta la pata y le rasca la pierna al sospechoso. Ha acertado de pleno.

Un detalle de la droga encontrada. / M. L.

La escena se produjo esta semana en la carbayera del Tragamón, en Castiello, y forma parte de una exhibición de la Guardia Civil de los perros del Grupo Cinológico para LA NUEVA ESPAÑA. Esta unidad, fundamentalmente de apoyo, juega un papel clave para la seguridad de todos los asturianos. Casi íntegramente asentada en Gijón, los canes y sus guías no solo se encargar de incautar droga, ya sea en pequeñas cantidades o en grandes alijos. Sino que también están especialmente entrenados para el rescate de personas y para la detención de explosivos.

"Ra" buscando un explosivo. / LNE

José Ángel Bazaga, jefe en estos momentos del Grupo Cinológico, cuenta los entresijos de la unidad. Guardia Civil de pura cepa, es el típico agente que, cuando habla, se le nota no solo conocimiento en lo que dice sino también pasión. "Trabajamos todos los días con ellos para recordarles el olor de las sustancias psicotrópicas y el de los explosivos", expresa el responsable. "En Seguridad y rescate el sistema es algo diferente. Se trata de que encuentren a personas que no están en una posición normal. Es decir, que estén sentados o tirados en el suelo", detalla.

El Grupo Cinológico cuenta con siete guías –tres de drogas, dos de explosivos y dos de seguridad y rescate–. A ellos hay que sumar otros dos canes para labores de montaña. Perros son diez en total. La Guardia Civil los adiestra desde que tienen pocos meses. Y más o menos cuando pasa un año y superan una prueba en Madrid entran en servicio. Suelen estar hasta la década. Cada entrenamiento tiene su particularidad. Por ejemplo, los perros de droga a veces arañan cuando localizan la sustancia pero no hacen lo mismo los de explosivos por cuestiones obvias de seguridad.

"Phoebe" localizando a una persona que simula estar desaparecida. / M. L.

La seguridad del aeropuerto o de El Musel

La unidad es sobre todo de apoyo. Es decir, está a la llamada de otras unidades. Sin embargo, tienen servicios planificados. "Cuando vienen autoridades o hay visitas de Casa Real o Presidencia revisamos el aeropuerto en tema de explosivos. Luego, cuando se requiere, se revisan los atraques en El Musel ya sea para cruceros, gaseros o contenedores", apostilla Bazaga. También están presentes en grandes fiestas asturianas como el Xiringüelu o el Descenso del Sella.

"En cuanto a droga, el perro cuando detecta no sabe la cantidad. Te encuentras de todo porque se puede esconder en cualquier parte. Hemos visto sustancias en ruedas de repuesto, en depósitos y hasta dentro de piedras de carbón", cuenta el guardia civil Adrián. "En rescates de montaña la cosa cambia, porque suelen ser misiones de cuatro o cinco días. En este caso, el perro lo disfruta", asevera a su vez José Luis Villa sobre otra labor de la unidad con mejor olfato de la Benemérita.