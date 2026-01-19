Proyecto Hombre convoca su concurso de fotos: imágenes sobre salud mental y un premio de mil euros en material fotográfico

Proyecto Hombre de Asturias, con el patrocinio de la Fundación Alvargonzález, ha convocado el X Concurso de Fotografía Proyecto Hombre de Asturias que en esta décima edición está abierto a imágenes relacionadas con la salud mental.

Las imágenes podrán reflejar estados de bienestar emocional, situaciones donde las personas a través de su compromiso con los demás logran obtener grados de bienestar propios, situaciones cotidianas de cooperación y solidaridad, un enfoque que relacione el contacto de la persona con lo que le transmita tranquilidad, reflejar el encasillamiento y el tabú de las enfermedades mentales, reflejar la lucha interna de las personas con problemas de salud mental y la de la lucha de sus familias, así como lo relativo a los jóvenes y salud mental.

Puede participar cualquier persona mayor de 16 años o menores de esa edad con autorización paterna. El premio son mil euros en material fotográfico. El plazo para participar está abierto hasta el 31 de marzo.

El objetivo de este concurso fotográfico promovido por Proyecto Hombre de Asturias con el patrocinio de la Fundación Alvargonzález es promover una mayor visibilidad de las personas y colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social y de quienes trabajan por mejorar la vida de los demás, tanto si son profesionales como voluntarios. Se busca promover una mirada comprometida, esperanzada y artística. También se persigue sensibilizar a la sociedad sobre las situaciones de exclusión social, visibilizar a quienes se esfuerzan por cambiar las condiciones que llevan a estas situaciones y aquellos contextos y entornos en los que vivimos mostrando una mirada esperanzada en el cambio y una vida mejor.