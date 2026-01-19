Un robo de material demora el fin de obra en el centro municipal del Coto

Dos meses más, fijando como fecha límite el 22 de marzo, va a dar el Ayuntamiento a la firma Cies Obra Civil para que termine la actuación en marcha en el centro municipal integrado de El Coto para la reparación de fachadas y cubiertas, en sus fases 3 y 4. La decisión final la tomará la Junta de Gobierno en su reunión del martes. Misma junta que en marzo de 2025 adjudicaba la obra por 661.711 euros y un plazo de nueve meses.

El pasado día 9 la empresa pedía una ampliación de plazo por una "incidencia de fuerza mayor": el robo de parte del material destinado al recubrimiento del patio. El proveedor estima un plazo de seis semanas para fabricar y entregar de nuevo ese material .

También se han estimado las alegaciones que la firma New Construction presentó ante el inicio de penalidades por la demora en las obras de la segunda fase de la renaturalización del río Piles, desarrolladas en el entorno de Las Mestas. Unas penalidades de 247,99 euros diarios sobre un contrato de algo más de 413.000 euros . Tras el análisis de las alegaciones –donde la empresa hace referencia tanto a la suspensión durante temporal de la obra para no interferir en las pruebas hípicas como a la climatología adversa–se ha considerado justificado el incremento de plazo.

La Junta de Gobierno aprobará de las retribuciones de 2026 para el personal municipal. Se fija un incremento global máximo del 1,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre con efectos a 1 de enero e incluyéndose como atrasados en febrero.