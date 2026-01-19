Gijón Impulsa pone en marcha a lo largo del año diversas actividades entre las que se incluyen presentaciones, jornadas de puertas abiertas, talleres para la ciudadanía, jornadas técnicas o sesiones online con las que pretenden acercar a los ciudadanos las últimas novedades en diversos ámbitos. En esta agenda quincenal publicaremos los diferentes actos que organizan para así facilitar la asistencia de los interesados. Mas información en gijonimpulsa.es.

Servicios PTE Disruptive

El Centro Maker es un centro de fabricación digital orientado a empresas y emprendedores, con máquinas como cortadora láser, plotter de vinilo, máquina de chapas e impresoras 3D que pueden ayudar. La asistencia es gratuita.y es necesario inscripción previa en:

centromakergijon@gmail.com.

En este taller enseñan a manejar los equipos de la sala de Streaming de IMPULSA, para que todas aquellas personas interesadas en grabar pódcast, o emitir audio o vídeo por redes sociales, sean capaces de hacerlo. El aforo del taller se limita a 7 personas.

El proyecto “Gijón en Red”, desarrollado por el Club Asturiano de Calidad y financiado por Gijón Impulsa, tiene como enfoque central la promoción de la innovación abierta y la cooperación estratégica entre empresas tractoras y el tejido empresarial local de Gijón y su entorno. Consta de tres sesiones de intercambio para generar espacios de conexión en los que las empresas tractoras puedan exponer retos de gestión reales, compartir conocimiento y explorar soluciones innovadoras de manera colaborativa.

Se trata de un taller de iniciación al Centro Maker en el que durante dos horas mostrarán todas las posibilidades de la fabricación digital. La asistencia es gratuita y es necesario inscripción previa en :

centromakergijon@gmail.com.

Las personas emprendedoras necesitan reforzar sus conocimientos en diversas materias para poder poner en marcha sus iniciativas empresariales, para ellas se ha diseñador una formación presencial de 15 horas dirigida a personas del municipio de Gijón. Diseñado para adquirir habilidades del emprendimiento, el plazo de inscripción para participar en esta edición estará abierto hasta el próximo miércoles 4 de febrero a las 14.00 horas. La formación se impartirá entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Hasta el 28 de enero, estará abierta la inscripción en el I Certamen de moda sostenible. Pueden participar diseñadores y diseñadoras profesionales, estudiantes de moda o de disciplinas vinculadas al diseño y la sostenibilidad, artesanos, creadores y entusiastas que trabajen con reciclaje, reutilización o técnicas manuales. Bases completas, plazos y requisitos, en: www.raicesasturias.com.

DISRUPTIVE es la plataforma tecnológica española de tecnologías disruptivas promovida por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y que se enfoca en el estudio, divulgación y promoción de la aplicación de las tecnologías digitales disruptivas entre las empresas y entidades españolas. Más información en: https://ptedisruptive.es.