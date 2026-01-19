Toño Huerta, geógrafo y director de la Fundación Juan Muñiz Zapico: "El patrimonio industrial de La Camocha es un recurso dinamizador"

El geógrafo Toño Huerta (Oviedo, 1976), experto en patrimonio industrial, también es el director de la Fundación Juan Muñiz Zapico, que impulsó que Mina La Camocha vaya a ser declarada como lugar de Memoria Democrática, al ser la cuna del sindicato CC OO.

Participa mañana en un coloquio a las 17.30 en la sede vecinal de La Camocha sobre su mina como patrimonio industrial y memoria social

Empecemos por el patrimonio.

Estamos ante un conjunto minero-industrial que figura en el Catálogo Urbanístico de Gijón con la máxima protección, la integral. Eso debería ser ya una garantía de conservación, aunque por desgracia no siempre protección significa conservación.

¿Cuáles son los elementos protegidos?

La chimenea, la sala de máquinas del pozo número 3 que es el pozo más antiguo junto con el propio castillete de ese pozo y el cobertizo que hay debajo del castillete. A nivel de edificios está la sala de máquinas, el edificio de oficinas, la casa de aseos y la lampistería. El castillete 2, el más moderno, no está incluido en el Catálogo Urbanístico, pero la ley de Patrimonio por defecto ya casi protege todos los castilletes. Los poblados mineros de la Camocha, Ciudad Virginia y el Vaticano están en la categoría ambiental documental; eso y nada casi es lo mismo, porque si se deciden derribar no hay problema. Esperemos que no se llegue a eso porque al allí están viviendo muchas familias.

¿Y el patrimonio inmaterial?

También es fundamental: los saberes técnicos ligados a la actividad minera, todo el movimiento social que se ejerce en torno a esta actividad.

¿Futuro?

Ese elemento patrimonial hay que verlo como un recurso territorial, como un dinamizador económico. Hay ese proyecto empresarial que se quiere hacer. También es importante a la hora de ordenar ese espacio, de planificarlo y darle esa reutilización. Ahora sabemos lo que es La Camocha; está completamente abandonado, pero si se le consigue dar esa segunda vida, pues genial. Y también hay que verlo como un lugar de Memoria Democrática antifranquista, porque Mina La Camocha va a ser declarada lugar de memoria a través de la Ley de Memoria Democrática a nivel estatal. En su momento, desde la Fundación me encargaron a mí de hacer el documento para esta solicitud y en junio del año pasado ya se abrió el expediente, con un plazo para resolver de un año, con lo cual antes de junio de este año es de suponer que ya sea declarada como tal.

¿Motivos?

La lucha obrera y antifranquista. En 1957 hay unas huelgas para conseguir mejoras de seguridad y salariales. A nivel nacional se van creando comisiones obreras pero para temas muy específicos y cuando se resolvía el problema concreto, esa comisión se disolvía. La de La Camocha no, tiene una visión global. Nació de un conflicto concreto, pero se dan cuenta de que, siguiendo unidos, pueden intentar mejorar sus condiciones. Y fue muy curiosa porque en esta comisión de 1957 se nombra a tres mineros para representarla: Casimiro Bayón, que es militante del Partido Comunista en la clandestinidad; Pedro Galache , que no tenía adscripción política conocida; y Gerardo Tendeiro, que es falangista. Lograron sus objetivos y aquello marcó un hito en lo que fue la nueva relación entre los mineros y dejando de lado al sindicato vertical. Y por este hecho, se considera que esta comisión de Mina La Camocha es el mito fundacional de lo que luego fue el sindicato Comisiones Obreras.

El problema de las escombreras y las antiguas balsas de la mina sigue sin resolverse.

Es una situación no sé si complicada, pero por lo menos extraña, que después de tantos años tras su cierre todavía esté en ese estado de abandono. Pero bueno, vamos a ser optimistas y pensar que el desarrollo del proyecto empresarial conlleve como primer paso acondicionar y adecentar ese espacio y dejarlo de una manera digna, porque estamos hablando de la memoria de los cientos, por decirme miles de trabajadores. En todo caso, la obligación es de la propiedad.