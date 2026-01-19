Villaverde, ante el plan de la Europea para Gijón (y el resto de universidades privadas): “Si lo que queremos es atraer y retener talento, no nos hace falta nadie”

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, aprovechó la inauguración de la Segunda Semana de la Transferencia para reivindicar el papel de la institución asturiana y pedir respeto para la universidad pública ante el debate generado por la llegada de nuevos proyectos universitarios privados a la región. Villaverde dejó claro que la Universidad de Oviedo “no tiene ningún problema con las universidades privadas” y reconoció que la Universidad Europea es “una universidad prestigiosa”, pero subrayó que su responsabilidad es defender el trabajo y la dignidad de la institución pública.

“El debate no es entre pública y privada”, insistió el rector, que reclamó respeto para una universidad con más de 400 años de historia y que, recordó, ha sido en ocasiones injustamente cuestionada. En este sentido, recalcó que la Universidad de Oviedo ya cumple una función clave en la atracción y retención de talento joven en Asturias, especialmente en ciudades como Gijón.

Villaverde destacó que solo en el campus gijonés estudian cada año cerca de 5.000 estudiantes, a los que definió como “talento joven que nos hace falta en la región”. “Si lo que queremos es atraer y retener talento, no nos hace falta nadie, ya está aquí la Universidad de Oviedo”, afirmó, reiterando un mensaje que, según señaló, viene defendiendo desde hace meses.

Una semana para acercar la investigación a la sociedad

Tras ese posicionamiento inicial, la Universidad de Oviedo dio paso al arranque de la Segunda Semana de la Transferencia, que se celebra del 19 al 23 de enero en los campus de Gijón, Oviedo, Mieres y Avilés. La iniciativa reúne a cerca de 90 grupos de investigación, más de 500 investigadores y alrededor de 60 empresas e instituciones, con una programación orientada a estrechar la colaboración entre la universidad y el tejido productivo.

El acto inaugural, celebrado en el campus de Gijón, contó también con la participación de la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque, y del director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado, Iván Aitor Lucas. A lo largo de la semana se desarrollarán ponencias, mesas redondas, demostraciones tecnológicas, visitas a laboratorios y encuentros directos entre investigadores y empresas.

Transferencia como responsabilidad de la universidad pública

Villaverde subrayó que la transferencia del conocimiento “es una de las grandes responsabilidades de la universidad pública”, al permitir que la investigación tenga un impacto directo en el bienestar social y el desarrollo económico. En este sentido, defendió el papel de la institución como “una gran factoría de conocimiento” y recordó que la Universidad de Oviedo concentra en torno al 80% de la I+D que se realiza en Asturias, además de formar cada año a miles de jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

Por su parte, Susana Luque destacó que la Semana de la Transferencia “no es solo un escaparate de lo que hace la Universidad, sino un espacio para escuchar al entorno”. La vicerrectora insistió en que la transferencia es un proceso bidireccional, en el que la Universidad aporta conocimiento, pero también se enriquece al trabajar junto a empresas, administraciones y entidades sociales para dar respuesta a retos reales.

Como novedad en esta edición, la programación incorpora el denominado “Rincón de Retos”, un espacio pensado para que las organizaciones puedan plantear directamente sus necesidades y conectarlas con las capacidades científicas y tecnológicas de los grupos de investigación.

La Semana de la Transferencia se cerrará el viernes 23 de enero en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo con la Jornada de Cátedras, dedicada a los modelos estables de colaboración entre universidad, empresas e instituciones públicas.