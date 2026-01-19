La zona de descanso de la piscina de la Laboral de Gijón ganará espacio con la reforma: "Con las ganas que tiene la gente de venir se queda pequeña"

El Ayuntamiento de Gijón dio este lunes "el pistoletazo de salida" a las actuaciones previas a las obras de la rehabilitación de la piscina y de las pistas polideportivas de la Universidad Laboral. Los profesionales que se encargarán de redactar los pliegos del proyecto recorrieron las instalaciones junto al edil de Deportes, el popular Jorge Pañeda, quien destacó que está previsto que con los trabajos se amplíe el espacio de la que será la primera piscina pública al aire libre de Gijón y su zona de descanso. "Con las ganas y la ilusión que tienen los gijoneses de venir, tal y como está ahora se nos quedaría pequeño", señaló Pañeda.

La visita de los técnicos a la piscina de la Laboral, en imágenes / Marcos León

A la visita de las instalaciones acudieron los profesionales que se encargarán de redactar los pliegos, los que determinarán los puntos de cata y otros especializados en sanidad y piscinas. Las labores que ya se pusieron en marcha hace ahora un mes fueron los de limpieza de la piscina, llevados a cabo por operarios de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa). Por el momento, ya se ha completado la limpieza de la piscina y se han eliminado la mayoría de pintadas.

Los plazos

Si bien, todavía está pendiente la limpieza de una parte de la piscina que está repleta de lodo, así como las pintadas que hay en las paredes de ese espacio. "El siguiente movimiento se producirá en las próximas dos semanas, que será cuando vengan a sacar los lodos del agua para conocer exactamente dónde está el tapón", apuntó Pañeda.

Una vez finalizadas esas tareas, el Ayuntamiento tratará de licitar la redacción del proyecto "a finales de abril". El objetivo del Ayuntamiento de cara al proyecto es actuar en los 14.000 metros cuadrados con los que cuenta el complejo deportivo. Para ello, previamente, necesita que Patrimonio del Principado establezca los límites de la actuación al ser un espacio que forma parte de la Universidad Laboral, protegida como Bien de Interés Cultural.

Pañeda incidió en que esos 14.000 metros cuadrados incluyen la piscina, las cinco pistas y los vestuarios que ahora utilizan los equipos de fútbol. "Toda la parte de la piscina habría que ampliarla y también habrá que crear algún otro vestuario para que pueda entrar mucha gente y que no tengamos problemas de espacio", desarrolló.

Tal y como afirmó Pañeda en el Pleno de la semana pasada, el Ayuntamiento fija a lo largo de 2026 la licitación y en 2027 la licitación de la obra, cuyo coste se estima en 3 millones. Ese dinero saldrá de los 15,6 millones del superávit que ahora se pueden dedicar a inversiones financieramente sostenibles. Aún está pendiente la negociación del PP con Foro sobre el destino del global de ese dinero liberado.

La obra, por fases

En cuanto a las claves de cómo se realizará la futura obra de rehabiltación, Pañeda dejó claro que "tendremos que hacerlo por fases". "Si las obras de lo que son las zonas deportivas pueden estar antes porque esos espacios sí que podrán utilizarse durante todo el año, pues empezaremos por ahí. Eso sí, lo que determinará esas fases será el proyecto ganador que salga una vez que ya esté lista la licitación de la redacción", zanjó el edil de Deportes, volcado en el impulso al proyecto para recuperar uno de los espacios de la Laboral, un complejo en camino de ser reconocido como Patrimonio Mundial.