Arde otro coche en pleno centro de Gijón: se investigan las causas
Las llamas ya han sido sofocadas y el suceso coincide con otro incendio de un vehículo ocurrido hace menos de una semana en el Humedal
Un coche se incendió este mediodía en el paseo de la Infancia, en Gijón, lo que obligó a movilizar a efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y a la Policía Local. El fuego, cuyo origen todavía se investiga, fue sofocado sin que se registraran heridos, aunque el suceso generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona.
El incendio provocó una rápida intervención de los bomberos, que lograron controlar las llamas antes de que se extendieran a otros vehículos o al entorno urbano. La Policía Local acordonó la zona durante la actuación para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción.
Por el momento se desconocen las causas del fuego, a la espera de que avance la investigación. Este nuevo suceso coincide en el tiempo con el incendio de otro vehículo ocurrido hace apenas unos días el carril próximo al Solarón, un episodio que también requirió la intervención de los servicios de emergencia y que generó inquietud vecinal.
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
- La cafetería de los peluches, las tortitas de osito y los cupckaes de unicornio ya tiene sitio en Gijón: aquí abrirá Cafe Kawaii
- La popular tienda de Amancio Ortega que echa el cierre en pleno centro de Gijón
- Susto en Gijón: vuelca un coche al intentar adelantar a un camión... y un peatón resulta herido
- Luto en Gijón: fallece 'Donvi', histórico párroco de Granda durante dos décadas
- La historia de una joven cordobesa que se acaba de mudar a Gijón: 'Me quedé helada al enterarme del accidente, cojo ese tren casi siempre