Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Arde otro coche en pleno centro de Gijón: se investigan las causas

Las llamas ya han sido sofocadas y el suceso coincide con otro incendio de un vehículo ocurrido hace menos de una semana en el Humedal

El coche afectado.

El coche afectado. / Pablo Palomo

Demi Taneva

Pablo Palomo

Un coche se incendió este mediodía en el paseo de la Infancia, en Gijón, lo que obligó a movilizar a efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y a la Policía Local. El fuego, cuyo origen todavía se investiga, fue sofocado sin que se registraran heridos, aunque el suceso generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

El incendio provocó una rápida intervención de los bomberos, que lograron controlar las llamas antes de que se extendieran a otros vehículos o al entorno urbano. La Policía Local acordonó la zona durante la actuación para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción.

Noticias relacionadas y más

Por el momento se desconocen las causas del fuego, a la espera de que avance la investigación. Este nuevo suceso coincide en el tiempo con el incendio de otro vehículo ocurrido hace apenas unos días el carril próximo al Solarón, un episodio que también requirió la intervención de los servicios de emergencia y que generó inquietud vecinal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
  3. Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
  4. La cafetería de los peluches, las tortitas de osito y los cupckaes de unicornio ya tiene sitio en Gijón: aquí abrirá Cafe Kawaii
  5. La popular tienda de Amancio Ortega que echa el cierre en pleno centro de Gijón
  6. Susto en Gijón: vuelca un coche al intentar adelantar a un camión... y un peatón resulta herido
  7. Luto en Gijón: fallece 'Donvi', histórico párroco de Granda durante dos décadas
  8. La historia de una joven cordobesa que se acaba de mudar a Gijón: 'Me quedé helada al enterarme del accidente, cojo ese tren casi siempre

Arde otro coche en pleno centro de Gijón: se investigan las causas

Gijón se planta ante el tope al alquiler y desbloquea el aprovechamiento urbanístico para el Hospital de Cabueñes

Gijón se planta ante el tope al alquiler y desbloquea el aprovechamiento urbanístico para el Hospital de Cabueñes

El Museo Nicanor Piñole de Gijón invita a crear y aprender a partir del vacío: “Proponemos un diálogo activo con las obras”

El Museo Nicanor Piñole de Gijón invita a crear y aprender a partir del vacío: “Proponemos un diálogo activo con las obras”

Sonia Segarra presenta en Gijón su hoja de ruta como presidenta de Mar de Niebla: "La vivienda es el problema que más nos preocupa"

Sonia Segarra presenta en Gijón su hoja de ruta como presidenta de Mar de Niebla: "La vivienda es el problema que más nos preocupa"

La historia de superación de Luciano Rodríguez, un gijonés que encontró su "salvación" en el Albergue Covadonga: "Me diagnosticaron cáncer y estaba solo, sin apenas recursos"

La historia de superación de Luciano Rodríguez, un gijonés que encontró su "salvación" en el Albergue Covadonga: "Me diagnosticaron cáncer y estaba solo, sin apenas recursos"

La transformación de Tabacalera en centro de arte da un paso decisivo: "Es la inversión en cultura más importante de la historia de Gijón"

La transformación de Tabacalera en centro de arte da un paso decisivo: "Es la inversión en cultura más importante de la historia de Gijón"

El Niemeyer y Laboral lideran el aumento de visitantes a los equipamientos culturales del Principado; el Museo de Bellas Artes a la baja por primera vez en un lustro

Respaldo del Principado a los clubes deportivos de la zona oeste de Gijón para crear su propia Fundación

Respaldo del Principado a los clubes deportivos de la zona oeste de Gijón para crear su propia Fundación
Tracking Pixel Contents