Arde otro coche en pleno centro de Gijón: se investigan las causas

Un coche se incendió este mediodía en el paseo de la Infancia, en Gijón, lo que obligó a movilizar a efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y a la Policía Local. El fuego, cuyo origen todavía se investiga, fue sofocado sin que se registraran heridos, aunque el suceso generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

El incendio provocó una rápida intervención de los bomberos, que lograron controlar las llamas antes de que se extendieran a otros vehículos o al entorno urbano. La Policía Local acordonó la zona durante la actuación para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción.

Por el momento se desconocen las causas del fuego, a la espera de que avance la investigación. Este nuevo suceso coincide en el tiempo con el incendio de otro vehículo ocurrido hace apenas unos días el carril próximo al Solarón, un episodio que también requirió la intervención de los servicios de emergencia y que generó inquietud vecinal.