Caminar por la calle Menéndez Valdés de Gijón, "deporte de riesgo" 25 años después de su reforma

Hace exactamente veinticinco años, la calle Menéndez Valdés, una de las más emblemáticas y comerciales del centro de Gijón, se benefició de una celebrada reforma impulsada por el primer gobierno de la socialista Paz Fernández Felgueroso. Sin embargo, un cuarto de siglo después, aquella puesta de largo ha sufrido, como es natural, el paso del tiempo, aunque quizá más y peor de lo esperado porque caminar por una de las vías con más solera del callejero se ha convertido en "deporte de riesgo" por varios motivos: las "baldosas bomba", que ponen perdidos de agua a los peatones cuando las pisan; los orines y defecaciones de los perros, amén de los accidentes fruto de las caídas en algunas zonas de pavimento desnivelado, alertan los comerciantes.

"Si pisas mal, puedes romper un tobillo" es el diagnóstico sobre el estado de las aceras de Menéndez Valdés que ayer lanzaba, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, la presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez. La expresión no cae en saco roto y cuenta con el respaldo de los que levantan la persiana de sus establecimientos cada día. Karina Mejía, una de las voces que vive la calle cada jornada desde el escaparate de su tienda de ropa, relata con preocupación lo sucedido recientemente. "Casualmente, se cayó una chica hace una semana", afirmó, señalando a la acera de las inmediaciones del comercio. En su caso personal, también lo percibe, porque gusta de vestir con tacones gruesos y "a veces el pie me dobla porque el firme está muy irregular".

El problema no es solo esta supuesta falta de nivelación, sino el efecto "baldosa bomba" que sufren los adoquines cuando la lluvia hace acto de presencia. Olga Lamar, de una tienda de café, pone el foco en esas alcantarillas y baldosas traicioneras que esconden agua bajo su superficie: "Hay zonas que pisas y chiscan... acabas con el calcetín pingando cuando está mojado". No obstante, Lamar, al frente de un establecimiento con décadas de trayectoria, no considera que sea precisa una intervención inminente. "Todavía hay zonas de Gijón con el pavimento de cuando yo era jovencita y en la calle Covadonga puedes encontrar baldosas aún más sueltas", apunta.

Si el estado del suelo preocupa por la seguridad física, la limpieza indigna por una cuestión de higiene y estética. Los comerciantes consultados coinciden en que la convivencia con los animales domésticos, aunque mejor dicho, con los "dueños incívicos", a veces es "difícil". "La gente con los perritos hace lo que quiere frente a la tienda y es un problema. Vas por la calle y notas que no hay cuidado", lamenta Mejía.

La sensación se agrava cuando el servicio de limpieza no llega a tiempo para subsanar los "regalos" matutinos. Pablo Fernández, propietario de una conocida cafetería, describe una situación casi kafkiana mientras posa con una imagen antigua de la calle Menéndez Valdés a sus espaldas: "Hay un problema serio con los perros que dejan las heces en la puerta. Si ocurre tarde, no puedes localizar al camión de la limpieza y tú mismo no puedes baldear el agua para quitar los excrementos".

Semipeatonalización

Con el aniversario de la reforma sobre la mesa, el debate sobre si Menéndez Valdés debería ser semipeatonal surge de forma natural. Sin embargo, los comerciantes priorizan la funcionalidad. Para Pablo Fernández, eliminar el tráfico rodado originaría nuevos conflictos circulatorios en el centro. Eso sí, incide en el problema acústico que provocan las alcantarillas flojas o desniveladas en algunos puntos. El resultado es un constante "clonc, clonc" cada vez que un vehículo las atraviesa, apostilla Fernández.