Crónica de un año desde la paralización de la ampliación del Hospital de Cabueñes, y del inicio de una batalla legal

En 2024 por estas fechas, eran muchos los profesionales y pacientes del Hospital Universitario de Cabueñes que se preguntaban por qué las obras de ampliación habían dejado de progresar en los últimos meses. Les llamaba la atención la disminución de operarios, así como la actividad de los que sí continuaban acudiendo. Fue en la tarde del 24 de enero de 2025 cuando se produjo la respuesta a esas cuestiones. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el Principado decidió paralizar esa anhelada ampliación que se venía desarrollando desde el último trimestre del 2022 y cuyo final de la primera fase estaba previsto para el mes de mayo. No fue así, claro.

Aquella nefasta noticia desembocó en un cúmulo de polémicas y reproches por parte del gobierno local, los representantes vecinales y el personal del hospital. Asimismo, conllevó el inicio de una batalla legal entre el Principado y la UTE que había sido responsable de la obra. Esa UTE (formada por FCC y Los Álamos) presentó varios contenciosos contra la administración, a la que acusa de haber licitado un proyecto "incompleto y con deficiencias". Por su parte, el Principado defendió que las compañías intentaron forzar un modificado de proyecto "millonario y sin justificación legal".

Muchos reproches

Más allá de ese juicio con la UTE, los reproches al Principado llegaron desde distintos frentes. Desde el gobierno local reaccionaron al "frenazo" de la obra denunciando que "el PSOE ha vuelto a dejar tirado a Gijón; es una burla continua". La sorpresa fue tremenda entre el personal del propio complejo sanitario, cuyos profesionales reconocieron no saber nada.

A lo largo del 2025, la Consejería de Salud ha dado los primeros pasos para reactivar la obra. Concepción Saavedra, desde finales de enero, remarcó que veía la rescisión del contrato como "una oportunidad" para actualizar el proyecto. Para dar a conocer cada uno de los pasos que se iban produciendo tras la paralización, Saavedra impulsó varias comisiones de seguimiento con miembros del gobierno local, representantes sindicales, sanitarios y vecinales.

En el primero de esos encuentros, que se produjo a finales de marzo, resaltó que la ampliación sumará una planta más y que reorganizará su edificio actual para que Cabueñes tenga su planta de Psiquiatría. La segunda comisión se llevó a cabo a principios de julio. En ella, Saavedra defendió que el nuevo proyecto ofrecerá una propuesta "más ambiciosa, moderna y funcional". Además, confirmó que se iba a encargar "de forma inminente" la redacción de ese nuevo plan con un presupuesto de 2,091 millones.

Sin embargo, a raíz de esa segunda comisión, desde el Ayuntamiento empezaron a temer retrasos en el reinicio de las obras. "Decían que la ampliación empezaría en un año de nuevo y ahora nos han hablado de finales de 2026", lamentó el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador. En esa misma línea se pronunció la vicealcaldesa, Ángela Pumariega. "Haber paralizado las obras no supone una oportunidad, sino que es un fracaso", criticó.

Unos meses más tarde arrancó el juicio entre el Principado y la UTE. "Tenemos el aval de nuestros técnicos y jurídicos y confiamos en la justicia", afirmó Saavedra unos días después del comienzo de la batalla legal. De aquella, en noviembre, este periódico también informó de que el Principado había empezado a grabar el recinto de la obra con dispositivos de inteligencia artificial e infrarrojos para blindarse contra los robos. Esa decisión, para Saavedra, resultaba "clave para poder empezar con los trabajos en 2026".

Sin embargo, las dudas en el gobierno local habían vuelto a crecer en julio, cuando LA NUEVA ESPAÑA adelantó que la redacción del proyecto de la obra se iba a extender un año. Ese era el plazo de ejecución estimado por la compañía pública Tragsatec en el anuncio de licitación, un documento en el que se preveía que la firma del contrato se realizaría el 5 de diciembre. Ante esas novedades, finalmente, la titular de Salud admitió en noviembre que la reanudación de las obras podría irse a 2027. El gobierno local reaccionó exigiendo "un calendario definido".

Finalmente, a principios de este 2026 se ha conocido que la redacción del nuevo proyecto tiene de plazo hasta finales de año. El acuerdo de formalización del nuevo plan de ampliación refleja que el inicio del contrato se fijó el 23 de diciembre y, al contar con un año estimado de plazo, el plazo máximo para culminarlo es la próxima Navidad. No obstante, desde el Principado confían en que ese plazo se pueda acortar. Por delante, además, quedará sacar la licitación de la obra para finalizar unos trabajos, prometidos desde hace más de una década y que por ahora no tienen un horizonte claro.

La inauguración del nuevo parking, aplazada por la lluvia

El aparcamiento provisional del Hospital Universitario de Cabueñes no se pudo inaugurar ayer. Finalmente, la lluvia que ha caído sobre la ciudad en las últimas jornadas hizo imposible que los trabajos estuvieran listos este lunes por la tarde. Estaba previsto que la obra de acondicionamiento del nuevo aparcamiento estuviera concluida ayer, siempre y cuando no se produjeran fuertes lluvias.

La empresa Tamer Construcciones está siendo la encargada de realizar los trabajos en la parcela cedida temporalmente por el Ayuntamiento de Gijón al Principado, cuya superficie es de 3.105 metros cuadrados. La finca está situada en un espacio contiguo al tanatorio, en el camino del Piqueru.

Un instante de las tareas en el nuevo parking, ayer. / MARCOS LEÓN

Desde la Consejería de Salud aseguraron a finales de 2025 que este aparcamiento provisional permitirá ganar "alrededor de 100 plazas". La superficie se ha acondicionado con zahorra compactada y hay que perfeccionar las orillas del aparcamiento, que contribuirá a paliar las dificultades de pacientes, sus familiares y los profesionales sanitarios para encontrar aparcamiento en el entorno del principal centro sanitario gijonés.

La intención de la Consejería de Salud es poner el nuevo aparcamiento a disposición de los usuarios cuanto antes. Además, el proyecto de ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes contempla un futuro aparcamiento definitivo. Desde el Principado llegaron a señalar hace meses que esta actuación podría realizarse "con independencia" de la propia ampliación y que los pliegos ya se están redactando para inicias obras "lo antes posible".

Por otro lado, la Consejería de Salud celebró ayer que tres hospitales asturianos están situados entre los 100 mejores del país en el monitor de reputación sanitaria. El principal complejo sanitario gijonés ha conseguido ascender cuatro puestos para situarse entre los 30 mejores, en el 29.º puesto.