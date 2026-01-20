Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Exposición sobre el románico, en La Arena

Exposición sobre el románico, en La Arena |

Exposición sobre el románico, en La Arena |

La Asociación Románico Rural Asturiano inauguró ayer la exposición "Iglesias de fábrica románica de Gijón", en el Centro Municipal de La Arena. La muestra, podrá visitarse hasta el día 23. En la imagen, un momento de la inauguración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents