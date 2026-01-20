La transformación de Tabacalera en centro de arte da un paso decisivo: "Es la inversión en cultura más importante de la historia de Gijón"
Se estima que las obras comiencen a finales de marzo de este año para que la finalización completa del centro de arte esté lista a finales de 2029
"Hoy nos vamos contentos. Acabamos de adjudicar la inversión más importante en materia de cultura de la historia de de Gijón". Con esta palabras el segundo teniente de alcaldesa, el forista Jesús Martínez Salvador, despidió la rueda de prensa de una Junta de Portavoces en la que se ha confirmado un nuevo paso en firme más hacia la consecución de una de las obras de mayor relevancia y de las más esperadas en Gijón: Tabacalera. El Ayuntamiento de Gijón confirmó este martes la adjudicación de la intervención en el emblemático complejo a la UTE formada por Terra e Ingenieros y Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones y Terra Ingenieros por un importe de 21.257.000 euros y un plazo de ejecución de 42 meses.
El inicio de la actuación será a finales del próximo marzo si no hay novedad, tal como estimó el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, que también se aventuró a afirmar que el complejo será una realidad "para finales de 2029.
"Seguimos trabajando para demostrar con hechos la gestión de este gobierno municipal", sacó pecho Martínez Salvador junto a Villoria, acompañados ambos por la concejala de Cultura, la también forista Montserrat López.
Un inmueble histórico en Cimavilla
En la valoración de las ofertas, Villoria señaló que la oferta de la citada UTE destacó por "el conocimiento del proyecto y las medidas establecidas para minimizar la afección al entorno". Respecto a los más de 21 millones de euros destinados a la esperada rehabilitación, ya hay consignados 3,5 millones de euros en los presupuestos municipales del presente ejercicio, detalló el edil de Infraestructuras durante el encuentro, en el que también avanzó cuestiones relativas de la estrategia de intervención y construcción, que se realizará mediante dos obras que discurrirán en paralelo.
Por un lado, se actuará sobre el inmueble histórico de la fábrica de tabacos y, por otro, en los edificios de nueva planta. "Eso nos permitirá entregar o tener en disposición de uso el edificio Piñole pues a finales del 27 o primeros del 28", anunció como "compromiso" Villoria, lo cual se traduce en que la disponibilidad de este inmueble estaría lista casi dos años antes que el complejo total.
Impulso al nuevo edificio para la obra de Piñole
El concejal también añadió que el edifcio Piñole "podría abrirse" ya en esas fechas, al disponer de entrada independiente. En cuanto a las obras de adecuación del actual Museo Nicanor Piñole se citó que en primavera saldrán a licitación.
En cuanto al inicio de las obras de Tabacalera, Villoria afirmó que al tratarse este contrato de uno de regulación armonizada, "se debe respetar un mes de recurso especial y otro mes para el arranque tras la firma", de ahí su estumación que la rehabilitación arranque a finales de marzo. Respecto a tiempos y calendarios, en cuanto la adjudicación "sea definitiva" será el momento en el que el área de Infraestructuras y la empresa adjudicataria se sienten en la mesa para hablar de como será el cronograma definitivo del proyecto, que salió a licitación en el mes de septiembre de 2025.
