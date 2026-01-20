Gijón se planta ante el tope al alquiler y desbloquea el aprovechamiento urbanístico para el Hospital de Cabueñes

El Ayuntamiento de Gijón ha marcado una postura política firme contra la regulación de los precios del alquiler en el municipio. El ejecutivo local también anunció en la rueda de prensa para informar de las decisiones tomadas en el seno de la Junta de Gobierno pasos administrativos cruciales para permitir el avance de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes, como es la cesión al Principado de la parcela "Peñas de Matafariña", y la gestión de diversos retrasos en la reparación de infraestructuras municipales, como la del CMI El Coto.

El segundo teniente de alcaldesa, el forista Jesús Martínez Salvador, manifestó la oposición del Gobierno local al establecimiento de topes a los precios del alquiler. El portavoz denunció la falta de comunicación oficial por parte de la Consejería de Vivienda "ni ningún informe de los que se comprometieron en elaborar y que son preceptivos, necesarios y obligados" para poder hacer una declaración al respecto.

“Nosotros somos contrarios al establecimiento de topes a los precios del alquiler porque creemos que por concepto no va a traer aparejado el objetivo”, que pasa por que "se puedan se pueda aumentar la bolsa de vivienda a unos precios asequibles para la mayoría de la ciudadanía", precisó.

Según el portavoz, los informes previos del órgano autonómico indicaban que el IPC en Gijón había subido más que las rentas y argumentó que la imposición de precios podría retraer la oferta: “Si una persona tiene un piso y no lo pone en alquiler al precio de renta que libremente elija, ¿qué nos hace pensar que lo va a poner a un precio que es inferior y que lo marca el gobierno?”. En su lugar, aboga por incentivos fiscales y seguridad jurídica para que los propietarios saquen viviendas al mercado.

Avances en el Hospital de Cabueñes y deportes

En el ámbito urbanístico, se ha aprobado el disgregamiento del aprovechamiento urbanístico de la parcela "Peñas de Matafariña". Martínez Salvador destacó que este es un “asunto importante para dar viabilidad a las obras del Hospital de Cabueñes”, permitiendo la cesión efectiva del terreno al Principado de Asturias mientras el consistorio se reserva los derechos de aprovechamiento correspondientes.

Asimismo, se ha formalizado la adscripción de la cubierta del Pabellón de Deportes Mata Jove al Patronato Deportivo Municipal. Este trámite permite que “la totalidad de la instalación deportiva esté cedida al patronato”, otorgándole la competencia para actuar de forma directa en obras de mantenimiento y conservación.

Incidencias y retrasos en infraestructuras

La gestión de las obras públicas enfrentó diversos imprevistos que obligaron a reajustar plazos, según anunció el representante municipal. Respecto al CMI El Coto, se aprobó una prórroga de dos meses para las obras en fachadas y cubiertas debido a una “causa de fuerza mayor que lo ha motivado, que es el robo de parte del material destinado al recubrimiento del patio”. La restitución del material sustraído se estima que sea de seis semanas.

En el Camín del Turruxón, la Junta ratificó la suspensión de las obras de adecuación del arcén peatonal en Cenero y en los ríos Piles y Peñafrancia se han estimado las alegaciones de la empresa New Construction S.L. en relación con un expediente de penalidades por demora en la renaturalización de los cauces.

En el turno de preguntas, el concejal de Infrestructuras, el forista Gilberto Villoria, confirmó que el proyecto del solar del Pericón “está en adjudicación; está en valoración de ofertas”.