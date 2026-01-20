Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hermana asturiana de Georgina Rodríguez revela la faceta más desconocida de su cuñado Cristiano Ronaldo: "Es un gurú"

Ivanna Rodríguez es una de las concursantes del nuevo programa culinario de TVE: "Top Chef"

Ivanna Rodríguez, en la presentación de &quot;Top Chef&quot;

Ivanna Rodríguez, en la presentación de "Top Chef" / TVE

Alejandra Carreño

La cuñada asturiana de Cristiano Ronaldo, Ivanna Rodríguez, será una de los doce concursantes del nuevo show de cocina de TVE: "Top Chef: Dulces y Famosos". La influencer, hermana de la famosísima Georgina Rodríguez, compartirá espacio en la pequeña pantalla con Belén Esteban y Antonio Resines, entre otros rostros conocidos de nuestro país.

Con motivo de su estreno, con 16 aspirantes a convertirse en el mejor pastelero de España, Ivanna Rodríguez desveló, ante las cámaras, algunas facetas desconocidas del futbolista portugués. "¿A quién no le gustaría tener a Cristiano Ronaldo como cuñado? Eso es una fantasía", confesó a lo periodistas. "La verdad que somos muy afortunadas porque él es un gurú. Yo cuando me siento en la mesa con él, me quedo así como que siga hablando, quiero todos esos conocimientos en mi cerebro, o sea, es nuestro gurú", aseguró.

La primera vez que Cristiano llegó a casa

Rodríguez habló del momento en el que Georgina llevó al futbolista por primera vez a su casa. "Bueno, qué fuerte, ¿no? O sea, la verdad que yo creo que son esas cosas como que procesas y no terminas de procesar del todo, ¿no? Es que tú lo ves como familia, tan cercano, tan humano... Y luego está ese personaje del que todo el mundo habla: ese gran deportista y gran futbolista. Es una mezcla entre sorpresa y a la vez como algo tan normal, porque él en las distancias corta gana", contó.

Gijón, su hogar

Ivanna Rodríguez, que vive desde hace años en Gijón junto a su junto a su marido, el escultor Carlos García y sus hijas, desveló hace una semanas a sus seguidores su participación en el nuevo programa "Top Chef". "Voy a vivir una súper aventura", manifestó entonces. Ahora, en su presentación, subrayó que el gran público conocerá por fin cómo es la hermana de Georgina Rodríguez, una mujer "divertida, espontánea, dicharachera y también fue meticulosa".

Una fama que va a más

Aunque está claro que "Top Chef" multiplicará su fama, Ivanna Rodríguez lleva tiempo sin ser tan desconocida. Con su hermana protagonizó el anunció de la aplicación Uber Eats y a Georgina la acompaña a diferentes eventos por todo el mundo. Como pasó con la Semana de la Moda de Nueva York el pasado mes de septiembre.

Cambio de look

Ivanna sorprendió a finales de año con un cambio de look muy explosivo"Por fin soy pelirroja peligrosa", escribió en Instagram en una publicación que sumó cientos de "me gusta" y de comentarios positivos. El artífice de este éxito fue el peluquero Dani Zúñiga, más conocido como Dannizú, un pamplonés que quedó este año finalista del concurso Peluquero Español 2025. Para este cambio de look, Ivana viajó hasta Madrid.

Todos los concursantes

La cuñada de Cristiano Ronaldo compartirá hueco en la pequeña pantalla con Belén Esteban, que vuelve a RTVE después del fallido programa "La familia de la tele". Además, en "Top Chef" estarán Marina Castaño, el actor Antonio Resines, el intérprete Mariano Peña, la artista drag Samantha Ballentines, la actriz Eva Isanta, los exconcursantes de Operación Triunfo Roi Méndez Natalia Rodríguez, el ex de "La Promesa" Alejandro Vergara, la deportista Desirée Vila y el exfutbolista Tote Fernández. El programa será presentado por Paula Vázquez y es la adaptación española show culinario de éxito internacional "Top Chef VIP Just Desserts".

