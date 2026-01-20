Las inversiones de la EMA (8,5 millones de euros) para este 2026: el control del agua se hará de manera digital

El personal de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) tiene mucha experiencia en contratos complejos y obras millonarias. No es por casualidad que sea uno de los grandes motores de la inversión municipal, con una media anual de unos diez millones. Pero en este 2026 que acaba de comenzar, a esa ya compleja y millonaria actividad cotidiana –que no cesa– se le añade el plus de sacar adelante todas las acciones del proyecto "Arrudos 100", que cuenta con financiación europea de los fondos Next Generation. Sobre el total de ese proyecto la EMA tiene adjudicados ya 31 contratos que movilizan algo más de 8,5 millones de euros, impuestos incluidos.

El plazo de ejecución final de todos los proyectos que cuentan con parte de financiación europea es el próximo 30 de junio. Un horizonte que hace que la empresa que preside el edil forista Jesús Martínez Salvador y tiene como director-gerente a Vidal Gago tenga centrados la mayor parte de sus esfuerzos de gestión en este gran proyecto de digitalización del ciclo del agua.

Un proyecto por un importe total que ronda los diez millones para la ejecución de 27 actuaciones y para los que se recibieron 6,8 millones de fondos europeos a través de la segunda convocatoria del PERTE del agua. A esa convocatoria se presentaron 238 candidaturas y "Arrudos 100" quedó en el puesto 11. Junto a la EMA participan en el proyecto la Dirección General del Agua del Principado de Asturias, el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias (Cadasa) y los ayuntamientos de Sobrescobio, Laviana, Bimenes, Siero, Noreña, Sariego y Carreño por los que discurre la centenaria traída de agua de los Arrudos.

Tres millones para producir energía en la Perdiz

Sobre esa treintena de contratos directamente licitados por la EMA hay dos que sobresalen por encima del resto en cuantía. A casi tres millones de euros se eleva el coste de las obras de infraestructuras de producción energética renovable en la estación de La Perdiz y a 1,6 millones ha alcanzado la adjudicación del suministro de los prelocalizadores acústicos para controlar las fugas en la red de distribución de agua de la EMA y el estudio previo para su implantación.

De la actuación en La Perdiz se está encargando desde hace un par de meses la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Taresco Ingeniera y Construcción y Mixtura Obras e Proxectos. Se trata de una actuación con un plazo de ejecución de seis meses que pretende, por un lado, aprovechar la superficie dispone en el edificio para la captación de energía fotovoltaica y por otro, aprovechar la necesaria reducción de presión, antes de la entrega al depósito, en la tubería de agua proveniente de Mareo para generar energía eléctrica .

Y en cuanto al plan para controlar fugas es la firma VonRoll-Hydro España la encargada de colocar los 2.225 prelocalizadores que se fijan en el contrato. Este número de equipos dará una cobertura del 30 % del total de la red supervisando 360 kilómetros de tuberías. Se añaden a otros dispositivos que la EMA ya tiene operativos.

En euros, el tercer contrato a destacar es el de la contratación de una plataforma para la gestión de todas esas operaciones del ciclo integral del agua. Son, también con impuestos, 837.000 euros que se han adjudicado a Telefónica.

Un sistema de alertas de calidad del agua de la bahía

Hay otros contratos que por su coste económico pueden parecer menores pero que no lo son por, unos, lo que tienen de trascendente para tener operativa toda esa tecnología con la que se va a modernizar la EMA y, otros, porque suponen planificar las actuaciones futuras de la empresa. Y así, por esta vía se han contratado la elaboración de los planes directores de abastecimiento y saneamiento de Gijón pero también los proyectos de mejora del saneamiento en la cuenca Oeste, de renovación de la conducción de los Arrudos, de nuevos sistemas generales para la avenida de La Pecuaria y de la adecuación del Canal del Molín en la margen izquierda del curso bajo del río Piles.

Bajo el paraguas de "Arrudos 100", y con un coste de 98.000 euros, también está el convenio firmado con la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria para generar un sistema de alertas sobre la calidad de las aguas en la bahía de Gijón.

Todo esto lo está haciendo la EMA al tiempo que ejecuta y licita otras actuaciones al margen del PERTE que tampoco son moco de pavo. Dos ejemplos. Por 7,9 millones está en licitación la primera fase de un ambicioso plan de renovación de contadores para pasarse a la telelectura, que arrancará con la compra de 30.000 dispositivos. Y por 12,8 millones se adjudicaba a Acciona hace unos meses las obras en las redes de abastecimiento y saneamiento en la avenida de la Pecuaria como continuidad a las ya ejecutadas en la parcela de la primera fase de la ampliación del Parque Tecnológico en ese ámbito. Es, por ahora, la mayor inversión de la EMA en un solo contrato.