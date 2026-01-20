El Museo Nicanor Piñole abrió esta mañana al público la exposición “Diálogos con Piñole. El vacío. Arte para aprender”, una propuesta participativa que invita a los visitantes no solo a contemplar las obras, sino también a crear, experimentar y aprender a partir de ellas. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 1 de marzo y forma parte de un proyecto educativo y de investigación impulsado desde el área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de Oviedo.

La inauguración contó con la presencia de la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, quien subrayó el valor de este tipo de iniciativas que refuerzan el papel del museo como espacio educativo. “Hoy retomamos y consolidamos una línea de trabajo que consideramos especialmente valiosa: entender el museo no solo como un espacio de contemplación, sino como un lugar de experimentación, aprendizaje y creación compartida”, señaló.

Un diálogo activo con las obras

La exposición propone un diálogo abierto entre las obras de Nicanor Piñole y las de otros artistas como María Jesús Rodríguez, Carmen Calvo, Alejandro Mieres, José María Navascués, Jacinta Gil Roncalés y Amador, junto a las creaciones generadas por las personas que participan en las distintas activaciones. Estas acciones creativas se incorporan a la propia muestra, de modo que el público deja de ser un espectador pasivo para convertirse en parte del proceso.

“El vacío, lejos de entenderse como ausencia, se plantea aquí como un espacio de posibilidad, de pensamiento y de aprendizaje”, explicó López Moro durante su intervención, destacando el carácter innovador de la propuesta.

El Museo Nicanor Piñole de Gijón invita a crear y aprender a partir del vacío: “Proponemos un diálogo activo con las obras” / Ángel González

El director del Museo Nicanor Piñole, Saturnino Noval, puso el acento en la importancia de este proyecto para la trayectoria del centro. “Nuestro museo es pionero en entender el museo como un recurso educativo”, afirmó, y defendió que los museos deben ser “algo más que un recurso turístico”, apostando por experiencias que fomenten la participación y el pensamiento crítico.

Arte, educación e investigación

La exposición está comisariada por Andrea Rubio, profesora de la Universidad de Oviedo, quien explicó que la muestra parte de una idea sencilla: activar el diálogo que ya se produce de manera interna cuando una persona observa una obra. “El diálogo que proponemos aquí es un diálogo activo, que implica el cuerpo y diferentes acciones”, señaló.

Las distintas piezas funcionan como detonantes para experimentar conceptos como la presencia y la ausencia, el lleno y el vacío, a través de materiales, gestos y decisiones creativas. El proyecto se enmarca dentro de “Arte para aprender”, una iniciativa nacida en 2013 que cuenta ya con doce ediciones y más de un centenar de obras y acciones desarrolladas en diferentes exposiciones.

Participación abierta y gratuita

La muestra incluye activaciones participativas gratuitas, dirigidas a público general y a grupos educativos, con inscripción previa. En ellas han participado también estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria, reforzando el carácter formativo e investigador del proyecto.