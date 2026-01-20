Las sesiones del funcionariado en prácticas dan el pistoletazo de salida con más de 500 docentes e importantes novedades
Entre las conferencias de este año se ha incluido una sobre la prevención de conflictos y los círculos de diálogo en el ámbito educativo
El teatro de la Laboral en Gijón fue el lugar designado para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso del funcionariado en prácticas en el que 527 nuevos docentes acudieron a la jornada de inauguración. La consejera de Educación, Eva Ledo, fue la encargada de abrir la primera de las seis sesiones virtuales, más la clausura en marzo, que versó sobre el impacto de las redes sociales en los procesos de socialización de adolescentes, incidiendo en la construcción de identidades y las relaciones de género, impartida por la profesora de la Universidad de Oviedo, Soraya Calvo.
"Habéis escogido la mejor profesión del mundo", remarcó la consejera, que también anunció que para este curso se han implantado algunos cambios respecto a años anteriores. El más notable para la formación es la inclusión de una ponencia sobre prevención de conflictos y los círculos de diálogo y se encargará el psicólogo Vicenç Rul Lan de ahondar en la necesidad de lograr una buena convivencia en los centros educativos.
Ledo también mencionó la existencia de una colaboración con el Colegio de Psicólogía con la que tanto los docentes, como los propios alumnos o familias pueden solicitar ayuda de forma directa si fuera necesario. "Es un curso rico y que ofrece herramientas de gran utilidad", añadió la consejera, antes de recordar que "vais a tener ocasión de dejar una esencia vuestra en todos los alumnos que van a formar parte de vuestra carrera profesional y a los que muchos despertaréis vocaciones".
La inauguración, además, contó con la presencia de Melissa Valdés, directora del Centro de Profesorado y Recursos de Gijón - Oriente, que recordó que esta formación de varias semanas es un gran momento para "la orientación, dar recursos y ofrecer espacios de reflexión que contribuyan al desarrollo profesional y práctica docente de calidad". También participaron María Dolores Bueno, directora general de Inclusión Educativa y Ordenación; Ángel Barea, director general de Formación Profesional y Julio Vallaure, director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, que repasaron las competencias de cada una de sus áreas y de qué manera les pueden servir a los funcionarios en prácticas.
Seis jornadas de formación
El curso contará con seis sesiones formativas, empezando por la del impacto que tiene en los estudiantes las redes sociales, impartida este martes, y siguiendo por la gestión de la prevención en el ámbito laboral y varias pinceladas sobre normativa práctica para recientes mutualistas. Estas jornadas serán impartidas por Javier Sánchez, coordinador de Salud Laboral Docente y Laura Méndez, directora general de Muface.
Otro de los focos que señaló la consejera, al margen de la novedad sobre prevención de conflictos, es la gestión de las aulas inclusivas, tema de la tercera formación que impartirá Ignacio Calderón, del departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga, mientras que Teresa Lázaro, profesora de Matemáticas del IES Ítaca de Sevilla abordará el aprendizaje colectivo.
Las dos últimas sesiones correrán a cargo de Alejandra González, del Servicio de Inspección Educativa, que compartirá la normativa de organización y gestión de centros educativos, y de Sara Álvarez y Ana María Figueiras, inspectoras, que explicarán la evaluación competencial en Secundaria y Bachillerato, y en los ciclos formativos y la Escuela Oficial de Idiomas.
