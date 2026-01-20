Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Somió urge plazas de carga y descarga

La Asociación de Vecinos de Somió trasladó ayer al concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, a la derecha en la imagen junto a Soledad Lafuente y Nacho Suárez, de la asociación, la urgencia de plazas de carga y descarga en la calle Dionisio Cifuentes.

