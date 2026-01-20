Susto en el centro de Gijón: los bomberos intervienen por "la mala combustión" de una caldera comunitaria

El "mal funcionamiento" de una caldera de gasoil de un portal del centro de Gijón ha provocado esta tarde de martes la intervención de los Bomberos. El suceso ocurrió en la calle León después de que los vecinos alertaran de un fuerte olor.

En concreto, según apuntaron autoridades presentes en la zona, el problema se pudo originar a partir de una mala combustión en el tanque de la caldera, lo que habría provocado un aumento en las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) y, por consiguiente, el fuerte olor que detectaron en el portal.

No obstante, los bomberos pudieron acreditar que no había peligro alguno, dejando la intervención en un susto. También se personó en el lugar dos agentes de la Policía Local que ayudaron en tareas de control del tráfico y para asegurar la zona.

Esta intervención es la segunda de calado que tuvieron que hacer los Bomberos este martes ya que, horas antes, tuvieron que sofocar las llamas que salían de un vehículo que quedó parado en el paseo de la Infancia.

También se vivieron momentos de tensión en El Llano con un incendio que se generó en una cocina y por el que resultó una persona herida.