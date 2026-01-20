Susto en el centro de Gijón: los bomberos intervienen por "la mala combustión" de una caldera comunitaria
Los hechos ocurrieron en la calle León en donde también se presentó la Policía Local
El "mal funcionamiento" de una caldera de gasoil de un portal del centro de Gijón ha provocado esta tarde de martes la intervención de los Bomberos. El suceso ocurrió en la calle León después de que los vecinos alertaran de un fuerte olor.
En concreto, según apuntaron autoridades presentes en la zona, el problema se pudo originar a partir de una mala combustión en el tanque de la caldera, lo que habría provocado un aumento en las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) y, por consiguiente, el fuerte olor que detectaron en el portal.
No obstante, los bomberos pudieron acreditar que no había peligro alguno, dejando la intervención en un susto. También se personó en el lugar dos agentes de la Policía Local que ayudaron en tareas de control del tráfico y para asegurar la zona.
Esta intervención es la segunda de calado que tuvieron que hacer los Bomberos este martes ya que, horas antes, tuvieron que sofocar las llamas que salían de un vehículo que quedó parado en el paseo de la Infancia.
También se vivieron momentos de tensión en El Llano con un incendio que se generó en una cocina y por el que resultó una persona herida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
- La cafetería de los peluches, las tortitas de osito y los cupckaes de unicornio ya tiene sitio en Gijón: aquí abrirá Cafe Kawaii
- Caminar por la calle Menéndez Valdés de Gijón, 'deporte de riesgo' 25 años después de su reforma
- La popular tienda de Amancio Ortega que echa el cierre en pleno centro de Gijón
- Susto en Gijón: vuelca un coche al intentar adelantar a un camión... y un peatón resulta herido
- Luto en Gijón: fallece 'Donvi', histórico párroco de Granda durante dos décadas