Condenado en Gijón por violar a su nieta aprovechando "la estrecha relación familiar" y diciéndole que solo "eran juegos"

Un brutal caso de agresión sexual a una niña en el ámbito familiar. Un hombre de 70 años, nacido en Venezuela pero de nacionalidad española, deberá cumplir trece años, seis meses y un día de cárcel tras haber sido condenado por un delito de agresión sexual a menor de 16 años por agredir carnalmente a una niña de nueve, que era su nieta política. El caso se juzgó en Gijón, en la sección octava de la Audiencia Provincial, el 5 de noviembre y la sentencia detalla que los hechos se produjeron en casa de los abuelos paternos de la menor, aprovechando el acusado "la estrecha relación familiar" que había con la víctima.

La sentencia considera como hechos probados que el procesado, nacido en 1956, abusó de la menor. En el momento de los hechos, esta tenía nueve años. Los magistrados sitúan lo sucedido en el verano del 2023, en fechas no determinadas, pero por lo menos hasta el ocho de noviembre de 2024. La sentencia relata que la cría iba a casa de su abuela paterna donde, además de esta mujer, vivía su pareja, es decir el procesado. El ahora condenado no era el abuelo biológico de la menor, pero los magistrados recalcan que, a efectos prácticos, desempeñaba esa labor. Tanto es así que la niña se refería a él como su abuelo y así le llamaba.

Aprovechando los periodos vacacionales y los fines de semana que la niña estaba en ese domicilio, el procesado realizó los citados actos delictivos. Explica la sentencia que, con "deliberada finalidad libidinosa y en diferentes ocasiones", este aprovechaba las veces que estaba a solas con la víctima para realizar juegos con ella. Unos juegos que consistían, según el documento, en "besarla en los labios, realizarle tocamientos en la zona genital".

Como suele ser habitual en estos procesos, los abusos fueron subiendo de intensidad. De esta forma, el procesado le pedía a la niña que se desnudara algo a lo que ella no accedía. Si bien, pese a ello, la sentencia reconoce que el hombre sí le llegó a quitar la ropa en varias ocasiones. En una de esas veces, se produjo un acceso carnal con un dedo en el ano de la menor. La niña le contó entonces lo que había pasado a su madre y fue esta la que formuló la denuncia el 8 de noviembre de hace dos años.

Por estos hechos, la menor tuvo secuelas tales como ansiedad, problemas de sueño, pesadillas y conductos de evitación. La Fiscalía pedía la pena de trece años, seis meses y un día de cárcel por un posible delito de agresión sexual a una menor de 16 años. Y esa ha sido la pena impuesta por la sección octava de la Audiencia Provincial. A todo ello hay que sumar diez años de inhabiltiación para ejercer el sufragio pasivo, otros 20 de inhabilitación para ejercer profesiones en contacto con menores y la prohibición de contactar con la cría por cualquier método o estar a menos de 200 metros de ella. Contra la sentencia cabía recurso.

El abuelo que violó y grabó a su nieta durante años en Nuevo Roces

Episodios como estos suceden con cierta frecuencia en Gijón. Uno de los más impactantes se conoció en mayo del año pasado cuando un hombre de 60 años fue detenido en Nuevo Roces por haber violado precisamente a su nieta durante años.

Este caso, uno de los más fuertes que se recuerdan, tenía otra vertiente ya que se acusa a este hombre no solo de agredir a la menor sino también de grabarlo en vídeo creando contenido pederasta "de alto impacto y terriblemente denigrantes". Este proceso se encuentra en fase de instrucción y a falta de una última prueba está próximo para la calificación. El acusado se encuentra en prisión provisional.