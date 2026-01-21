"Devolver las fiestas al pueblo", el objetivo con el que nace en Gijón la federación "Vive lo que sentimos"

Un mismo sentir vecinal que se ha convertido en una realidad. Hasta 17 asociaciones de fiestas de diversas parroquias y barrios de Gijón se reunieron en Deva para formalizar su unión como federación. Bajo el nombre de "Vive lo que sentimos" y con las ideas claras, "devolver las fiestas al pueblo", buscan que los vecinos recuperen la organización de sus festejos que han visto controlados en los últimos años por empresas.

Deva, Fano, Cristo de la Abadía, Ceares, Granda, Monteana, Caldones, Somió, Serín, Vega, Fontaciera, Santa Juliana, Cenero, Llantones, Porceyo, Carbainos y Castiello de Bernueces pactaron bajo este lema y con el claro objetivo de que "las fiestas las hace el pueblo, para el pueblo", como expresó el recién nombrado presidente de la federación, Aitor Álvarez, que hizo un repaso a los orígenes de esta reivindicación. "Surgió en mayo con un manifiesto que la comisión de fiestas de Deva puso en redes. Se viralizó y, sin saberlo, teníamos todos un mismo sentir", narró Álvarez.

Pusieron el asunto en común en junio, con una primera y exitosa reunión, y durante los siguientes meses han seguido manteniendo el contacto y dando los pasos idóneos que han desembocado en esta alianza. "Defendemos lo auténtico, que es la palabra, las fiestas las hace el pueblo, no empresas que buscan cosas artificiales", reiteró el nuevo presidente que apela al "sentimiento" y "lo verdadero" para defender la colaboración entre vecinos.

"Uno de los objetivos es que esto pueda mantenerse en el tiempo, que haya relevo generacional y no muera en pocos años", añadió Víctor Díaz, portavoz de "Vive lo que sentimos". La jornada de constitución de la federación no quedó solo en eso. Sin tiempo que perder, ya comenzaron a trabajar sobre la nueva instrucción que les compartió en noviembre el Ayuntamiento. "Pedimos un interlocutor directo, que se respeten las tradiciones de cada sitio, horarios adecuados, que no cambien las normas y que a principio de temporada las sepamos y que nos facilite para cumplirlas", mencionó Álvarez que también quiso dejar claro que quieren que "nos conozcan el resto de asociaciones y colaborar". "No venimos en contra de nadie, sino a sumar y defender las fiestas tradicionales", matizó el presidente.

"No queremos que se conviertan en Starbucks"

Esta unión vecinal llega, precisamente, en un momento en el que el Ayuntamiento tiene en su tejado la pelota de la nueva normativa de fiestas. "Queremos cumplir la ley y que sea fácil. El principal objetivo es que el Ayuntamiento nos facilite la tramitación de los papeles y nos transmita de forma clara nuestras responsabilidades", detalló Álvarez. En la esquina contraria, ven "una proliferación del sector privado interesado en un nicho de negocio". "Quieren convertirlas en ferias sin fondo, que sean todas como el Starbucks", referenció el presidente.

En el aire todavía se mantiene el choque protagonizado con Otea, en donde reclamaron "más respeto a las tradiciones", después de que la patronal hostelera hablara de "competencia desleal" en los festejos que incluye oferta gastronómica. "De siempre en nuestras fiestas hay festivales gastronómicos, musicales y diversos. No sé como le puede afectar. Otra cosa es que nos meta a todos en el mismo saco y haya empresas detrás de la gran mayoría de fiestas de barrios y parroquias de Gijón", apuntó Víctor Díaz sobre esta cuestión, dejando una última reflexión. "Somos los resilientes, los que aguantamos con la manera tradicional de hacer las fiestas", zanjó.