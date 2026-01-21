La gripe y la huelga aumentan la demora para operarse en el Hospital de Cabueñes, en Gijón... pero la cifra de pacientes en espera sigue mejorando

Diciembre fue un mes complicado para el Hospital Universitario de Cabueñes. El inicio estuvo marcado por la huelga de los médicos y el cierre fue especialmente duro por el impacto de la peor ola de gripe en años. A pesar de ese difícil contexto, el complejo sanitario logró un nuevo descenso de la cifra de pacientes pendientes de intervención, que bajaron de los 3.749 de noviembre hasta 3.403 en diciembre. Así lo reflejan los últimos datos publicados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias. En cambio, ese documento también pone de manifiesto que el hospital perdió la mejora que había logrado en noviembre respecto al tiempo medio de los pacientes en espera estructural para una cirugía. De los 74 días de noviembre creció hasta 85 en diciembre, la misma cifra que se obtuvo en octubre.

Por lo tanto, el último balance cerrado de la actividad quirúrgica del hospital deja una de cal y otra de arena en el Hospital de Cabueñes, donde el incremento de ingresos por la ola de gripe obligó a aplazar intervenciones quirúrgicas. El dato de 3.403 pacientes pendientes de ser operados es el resultado de la suma del número de personas en espera estructural (2.987), los casos transitoriamente no programables (292) y los 124 que estuvieron en espera tras rechazo de centro alternativo. Estas son unas cifras especialmente positivas, ya que consolidan unos números que no se lograban desde 2018. En tan solo un mes, Cabueñes descendió los pacientes pendientes de intervención en 346. Esa diferencia crece exponencialmente teniendo en cuenta los datos de diciembre de 2024, en los que la cifra era de 6.508 personas. Por lo tanto, el hospital disminuyó la lista de espera un 48% en un año.

La parte negativa de los resultados de diciembre llega con el aumento del tiempo medio de espera de los pacientes en espera estructural. La demora fue de 85,40 días en diciembre. En noviembre fueron 74,72 días, lo que supuso una importante rebaja en comparación a los 85,46 días en octubre.

Un aspecto en el que sí ha logrado continuar mejorando el Hospital de Cabueñes es en el número de pacientes que acumulaban más de seis meses esperando por su intervención. Al cierre de diciembre, 296 personas se encontraban en esa situación. En noviembre, ese dato era de 311 pacientes.

Aumento de la lista de espera en Jove

En el otro gran complejo sanitario de la ciudad, el Hospital de Jove, la ola de gripe también tuvo consecuencias en la lista de espera quirúrgica. Jove había logrado en noviembre que el número de pacientes pendientes de intervención cayera de 1.510 a 1.388. Sin embargo, en diciembre, la cifra volvió a crecer y regresó a 1.510 pacientes. Ese dato con el que el complejo sanitario de la zona oeste puso el cierre al 2025 es el resultado de la suma del número de pacientes en espera estructural (1.440) y de los pacientes transitoriamente no programables (70).