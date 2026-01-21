"El precio de la vivienda dejará de ser el problema", promete IU con las zonas tensionadas de Gijón

El proyecto de Ley de la Vivienda regional se llevó a debate en Gijón esta tarde y en especial se habló de una de las primeras medidas que afecta a Gijón, la de declaración de zonas tensionadas, que en la villa marítima acaban de ser declaradas dos: los barrios de La Arena y el de Cimavilla. "La aplicación de las zonas tensionadas hará que el precio de la vivienda deje de ser un problema", afirmó el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, en el encuentro de presentación de la nueva norma del Principado, que se efectuó en el Centro Municipal Integrado de La Arena. "Le guste o no al gobierno municipal esa medida permitirá poner tope a los precios de alquiler y movilizar recursos para intervenir de manera estructural en estos barrios", añadió Suárez Llana, que acompañó al Consejero de Vivienda y presidente de IU, Ovidio Zapico, en la jornada informativa.

Por la izquierda, Ovidio Zapico, María José Cuervo y Javier Suárez Llana. / Ángel González

Por su parte, Zapico defendió que el cambio de estatus de estas zonas lleva una "ardua tramitación" y que desde la consejería que lidera no han escatimado en seguridad jurídica. También, su instauración acarrea la congelación del importe de la renta durante tres años.

"La vivienda es un derecho, no un negocio", advirtió Zapico, que llamó a "dar soluciones y certezas a los problemas de la clase trabajadora", como la citada medida que, "aunque los partidos de la derecha la atacan", lucha contra las "cifras disparatadas" que se llegan a pedir por tener un techo.

Asistentes a la charla. / Ángel González

En este sentido, el consejero advirtió que, de no hacerse así desde su espectro político, el auge de la derecha "seguirá subiendo" en los barrios obreros. Que la tendencia de este perfil se esté decantando cada vez más por partidos como Vox a opinión del alto cargo del Principado, reside en la "dificultad de los gobiernos progresistas" para "responder" a las necesidades de este segmento poblacional.

Zapico también fue rotundo sobre el futuro de la vivienda pública en Asturias, que en Gijón tiene como máximo exponente actual la promoción de 250 viviendas para alquiler joven que se levantan en la parcela de peritos, en Manuel Llaneza. "No se va a vender ni una vivienda pública más en Asturias", precisó, y recordó que el parque asturiano haya pasado de las 31.000 casas de esta tipología al constituirse la comunidad autónoma hace más de cuarenta años a las 9.000 actuales, al liberalizarse su venta; a día de hoy, en Gijón, quedan unas 2.000.

Testimonio de primera mano

Junto a los dos políticos de la coalición actuó como maestra de ceremonias María José Cuervo, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias (Cavastur). Vecina de La Arena, dio testimonio de primera mano.

La representante vecinal afirmó que, en su última consulta en un conocido portal inmobiliario, detectó que la oferta de viviendas de alquiler en su barrio es de 77: la más barata, 740 euros, y la más cara, 2.200. De igual forma, dio fe de que 73 de estos inmuebles se destinan al alquiler de temporada, de septiembre a junio, para explotarse en verano en términos turísticos. "Declarar el barrio zona tensionada es la única manera de que podamos vivir aquí de forma pacífica", manifestó la mujer, preocupada por "masificación, suciedad e incivismo" del que hacen habitualmente los visitantes.